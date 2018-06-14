Ремонт общественного пространства возле ВГМХА в Молочном перенесут на июль

14.06.2018 [Общество]

Ремонт общественного пространства возле ВГМХА в Молочном пришлось перенести на месяц, чтобы не мешать работе приемной комиссии, сообщает пресс-служба Вологодской городской думы.

Напомним, территория возле учебного корпуса инженерного факультета вуза на улице Емельянова попала в число общественных пространств, которые будут отремонтированы в этом году в рамках проекта «Городская среда». Начать ремонт планировали в середине июня, но администрацию вуза это не устроило. В итоге сроки сдвинули на вторую декаду июля.

«Учебный процесс закончится примерно 26 - 27 июня. Сейчас идет массовый поток студентов. В то же время вскоре начнет работать приемная комиссия и пойдет поток абитуриентов. Нам бы хотелось «разойтись» с ремонтными работами», – пояснил ректор ВГМХА им. Н.В. Верещагина Николай Малков.

По проекту предусмотрен ремонт асфальтобетонных дорожек, входная группа будет выполняться в брусчатке, также дорожники заменят бортовой камень по проезжей части. Кроме того, предусмотрена установка арт-объекта «Я люблю Молочное». Приведут в порядок и зеленые насаждения, а на тротуаре вдоль всего квартала заменят асфальтовое покрытие.

«По просьбе ректора Николая Малкова на встрече договорились о старте работ в 20-х числах июля. За июнь будут проведены все необходимые согласования по инженерным сетям. К 1 сентября объект должен быть сдан», – прокомментировал глава Вологды Юрий Сапожников.

Напомним, что выполнять работы будет выигравший аукцион подрядчик – ООО «Магистраль».

Тэги: городская среда, Молочное
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