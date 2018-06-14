Череповчанку, которую четыре месяца не могли найти полицейские, обнаружил погибшей случайный прохожий

14.06.2018 [Происшествия]

В Череповце нашли погибшей женщину, пропавшую этой зимой. Правоохранительные органы не могли ее найти почти четыре месяца.

Речь идет о 58-летней пенсионерке Надежде Тимохиной. 19 февраля женщина ушла из дома на улице Архангельской, 17а в магазин и не вернулась. Поиски пропавшей вели полицейские и волонтеры Череповецкого поисково-спасательного отряда "Ты не один", сообщалось в группе поискового отряда.

В итоге спустя почти четыре месяца, 11 июня, пропавшую нашел случайный прохожий. Тело погибшей было обнаружено им на лесной тропинке в 400 метрах вглубь леса от автобусной остановки "8 причал". Как рассказали в следственном управлении, мужчина собирал там березовые прутья. Родственники пропавшей опознали ее по одежде. Что делала женщина так далеко от дома, не известно.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следом насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

Тэги: пропавшие
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Междуреченском районе мать морила голодом свою шестилетнюю дочь
«Хорошо, что я об тебя ноги не вытираю!». Актеры Вологодского драмтеатра рассказали о том, как с ними обращался режиссер
В Вологде приставы закрыли холодный цех в цыганском ресторане
Худрука Вологодского драматического театра Зураба Нанобашвили уволили
Экс-директор «Резного палисада» Вадим Красновский: «На какие деньги я должен был это делать, на свою зарплату?»
«Умру и фиг с ним». Житель сгоревшего дома в Белозерске смирился с тем, что он не нужен государству
В Вологодской области будут судить врача-рентгенолога, по вине которого погибла 54-летняя пациентка
В Череповце перед визитом патриарха Кирилла разместили огромный баннер с его фото на фасаде девятиэтажки
В Вологде отказались возбуждать уголовное дело в отношении режиссера Зураба Нанобашвили
Смена руководства в «Устьелесе» в Сокольском районе признана незаконной
14.06.2018 [Общество]

Треть жителей Вологодской области хотели бы переехать в другое место

586
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе предприниматель незаконно вырубил леса на 2,5 млн рублей
В Великом Устюге до сих пор не работает ФОК , официально открытый в ноябре 2017 года
Ремонт общественного пространства возле ВГМХА в Молочном перенесут на июль
Череповчанку, которую четыре месяца не могли найти полицейские, обнаружил погибшей случайный прохожий
Треть жителей Вологодской области хотели бы переехать в другое место
Аппаратную чистку и обработку ногтей от грибка проводят в клинике «Вита»
Череповецкая и вологодская команды потерпели поражение в четвертом туре Первенства России по футболу
 
13.06.2018 [Общество]

Экс-директор «Резного палисада» Вадим Красновский: «На какие деньги я должен был это делать, на свою зарплату?»

5677
0
14.06.2018 [БлогоVO]

Поведение людей в соцсетях

314
0
13.06.2018 [Обзор Прессы]

Утехи для маргиналов. Почему российский телевизор перестают смотреть

816
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика