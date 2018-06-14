Череповчанку, которую четыре месяца не могли найти полицейские, обнаружил погибшей случайный прохожий

В Череповце нашли погибшей женщину, пропавшую этой зимой. Правоохранительные органы не могли ее найти почти четыре месяца.

Речь идет о 58-летней пенсионерке Надежде Тимохиной. 19 февраля женщина ушла из дома на улице Архангельской, 17а в магазин и не вернулась. Поиски пропавшей вели полицейские и волонтеры Череповецкого поисково-спасательного отряда "Ты не один", сообщалось в группе поискового отряда.

В итоге спустя почти четыре месяца, 11 июня, пропавшую нашел случайный прохожий. Тело погибшей было обнаружено им на лесной тропинке в 400 метрах вглубь леса от автобусной остановки "8 причал". Как рассказали в следственном управлении, мужчина собирал там березовые прутья. Родственники пропавшей опознали ее по одежде. Что делала женщина так далеко от дома, не известно.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следом насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.