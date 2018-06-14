Треть жителей Вологодской области хотели бы переехать в другое место

14.06.2018 [Общество]

32,9% населения Вологодской области хотели бы сменить место своего жительства. Основные причины связаны с трудоустройством. Таковы результаты исследования*, проведенного специалистами Вологодского научного центра Российской академии наук в 2016–2017 годах.

Исследование основано на материалах социологических исследований, в частности, мониторинга качества трудового потенциала населения, проводимого «Вологодским научным центром Российской академии наук» на территории региона с 1997 по 2017 год раз в два года. Объем ежегодной выборки – 1500 респондентов. Одним из источников социологической информации послужил также специализированный опрос сельских территорий, проведенный в 2017 году в 6 регионах Северо-Западного федерального округа с целью оценки человеческого потенциала сельских жителей (размер выборки для сельских территорий округа составил 238 чел.)

Среди причин, по которым вологжане хотели бы переехать, на первом месте – отсутствие работы (21,5% опрошенных), на втором – сложности при устройстве на работу (15,4%). Отсутствие досуга и сложности при получении медобслуживания в качестве причины также назвали по 13,1 % опрошенных, сложности при получении образования – 12,3%. Отсутствие медицинского обслуживания отметили 7,7% респондентов.

*Цифры приведены в докладе «Образовательные факторы миграции населения (на примере Вологодской области)».

 

Тэги: миграция, исследования
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