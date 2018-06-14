Аппаратную чистку и обработку ногтей от грибка проводят в клинике «Вита»

В медицинском центре «Вита» на Беляева, 1а принимает дерматолог Сергей Александрович Васюков, специалист с большим опытом работы с грибковыми поражениями ногтевой пластины. Доктор проводит осмотр и предоставляет полную информацию о характере заболевания, после подтверждения онихомикоза проводит аппаратную чистку ногтя и покрытие его противогрибковым лаком. Процедура занимает от 20 минут.

«Чрезмерно утолщенный, с болезненным оттенком и с рыхлой текстурой ноготь не только портит внешний вид, но и должен намекнуть хозяину о возможном заболевании – онихомикозе, он же – ногтевой грибок. Жертвами онихомикоза могут стать любители общественных бань, саун, бассейнов; люди с пониженным иммунитетом; после длительного антибактериальной терапии; диабетики», – рассказывает дерматовенеролог клиники «Вита» Сергей Александрович Васюков.

Со слов специалиста, аппаратный, и даже медицинский маникюр, предоставляемый в косметологических кабинетах и салонах красоты, не поможет избавиться от грибка. Необходима консультация опытного дерматолога и обработка пораженных участков специальным медицинским оборудованием. В борьбе с онихомикозом недостаточно аппаратной чистки ногтевой пластины и ее обработки, требуется лабораторная диагностика и лекарственная терапия.

Перед аппаратной чисткой ногтя необходима консультация дерматолога и направление на процедуру.

Процедура медицинской аппаратной обработки ногтя с последующим покрытием его лаком проводится по адресу: г. Вологда, ул. Беляева-1а, клиника «Вита».

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста