Череповецкая и вологодская команды потерпели поражение в четвертом туре Первенства России по футболу

13 июня прошли матчи четвертого тура Первенства России по футболу "Золотое кольцо" среди любительских команд III лиги.

Футбольный клуб «Череповец», действующий победитель Первенства, на своем поле принимал кировский «Факел». Для череповчан это был уже второй матч за последние четыре дня, изавершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Вологодская команда «4 сада» накануне играла матч в Твери против местного ШОР и потерпела разгромное поражение со счетом 0:5.

Матчи шестого тура пройдут 27 июня. ФК «Череповец» примет молодёжную команду «Рыбинска», а «4 сада» сыграют в гостях против молодёжной команды ярославского «Шинника».

Добавим, что в минувшее воскресенье ФК "Череповец"" на выезде обыграл ивановский «Текстильщик-м» 5:0. По дублю в этом матче сделали Антон Балашов и Антон Ковалёв.