Главе управления МЧС по Вологодской области присвоили звание генерал-майора

Руководителю главного управления МЧС по Вологодской области Василию Балчугову присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий указ президента России был подписан 11 июня.

Василий Балчугов был официально назначен на должность главы вологодского МЧС приказом министра от 9 января 2017 года в звании полковника. Ранее он возглавлял управление МЧС России по Оренбургской области.

Напомним, в декабре 2015 года в здании Главного управления МЧС России по Вологодской области прошли обыски, было возбуждено уголовное дело по факту растраты. Оно связано со срывом сроков запуска комплексной системы безопасности в Вологодской области.