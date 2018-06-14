Заявка на финансирование реконструкции ДКЖ в Вологде все еще не одобрена

Госэкспертиза проекта реконструкции Дома культуры железнодорожников в Вологде на улице Ветошкина обошлась областному бюджету в 1,7 млн рублей. Здание может быть отремонтировано в рамках создания в России сети национальных культурно-образовательных комплексов. Однако заявка на финансирование все еще не одобрена.

- Общая стоимость работ по проекту, который в этом году все-таки получил заключение госэкспертизы, два с половиной года мы его пытались получить и получили, более миллиарда рублей. Сейчас документы в Москве, на конкурсе в Минэкономразвития. Вы наверняка знаете, что, согласно 204 указу президента, до 1 октября федеральные органы власти будут разрабатывать отдельные программы развития различных сфер, и вот там в сфере культуры стоит очень интересная задача: создание сети национальных культурно-образовательных комплексов. И вот проект, который сегодня сделан под ДКЖ, он как раз проект мультиформатного комплекса, - говорит Олег Васильев.

По его словам, проект реконструкции ДКЖ предполагает трансформирующийся театральный зал, акустический зал, камерный зал, маленькие учебные аудитории.

- Коридоры возможностей реализации проекта я вижу, но Вологодская область - не единственный регион, который хотел бы получить столь мощную поддержку из федерального бюджета, поэтому все это происходит в условиях сильнейшей административной конкуренции. Тем не менее, проект не положен на полку, мы им продолжим заниматься, - считает Олег Васильев.

Госэкспертизу проекта проводило автономное учреждение Вологодской области «Управление Госэкспертизы по Вологодской области». Согласно сайту госзакупок, договор на проведение госэкспертизы был заключен 27 декабря 2016 года 1 708 361 рублей, работы должны были выполнить до 31 марта 2017 года.

Напомним, проект реконструкции ДКЖ был сделан несколько лет назад. В январе 2014 года Евгений Шулепов, который тогда был главой Вологды, заявлял, что проект уже прошел госэкспертизу, а ремонт здания нанется в 2014 году.

15 декабря 2015 года был проведен аукцион на корректировку проекта - за 10 154 930 рублей работы выполняло ООО "Теплостройсервис" из Москвы. Согласно договору, корректировку нужно было завершить до 1 июня 2017 года.

В этом году обновленный проект, судя по словам Олега Васильева, получил заключение госэкспертизы. Получается, на нее два раза были потрачены деньги из областного бюджета?

ДКЖ на Ветошкина был построен в 1927 году. Это первое здание Вологды, изначально спроектированное как объект культурно-массового отдыха трудящихся. В 2008 году архитектор Антон Порозов писал, что эскизный проект реконструкции здания разработан архитектурно-реставрационной мастерской В. И. Киселева (С.-Петербург).