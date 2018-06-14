Камерный театр Вологды может переехать в историческое здание на улице Мира, 20

Камерный драматический театр Вологды может переехать в историческое здание на улице Мира, 20. Об этом сегодня в ходе пресс-завтрака заявил замгубернатора Вологодской области Олег Васильев.

- Вариант переезда в кинотеатр «Салют» достаточно плотно обсуждался, но, к сожалению, условия, которые были предложены, они не устроили, и, наверное, объективно не устроили театр, потому что театр тоже считает свои деньги, не имеет прямого бюджетного финансирования, да и не может иметь по своей организационно-правовой форме. Но я знаю точно, что администрация города не закрыла этот вопрос, и на последней встрече в мэрии, которая была не более двух недель назад, руководитель театра Яков Рубин предложил администрации тот вариант, который бы их устроил. Это площади по адресу Мира, 20, они муниципальные. И мэр города сказал, что это решение проблемы, и для города оно приемлемо, и Яков Романович сказал, что это устраивает театр. Мне кажется, что эпопея проходит к концу, - рассказал Олег Васильев.

Он также отметил, что, по его мнению, Камерный драматический театр - это самый успешный частный театральный проект на территории региона, доказавший свою жизнеспособность.

Помещения на первом, втором и третьем этажах на Мира, 20 общей площадью 644,9 кв. м пытаются продать с января 2016 года. Было проведено 12 аукционов, последний состоялся 15 марта 2018 года, он тоже был признан несостоявшимся, так как была подана только одна заявка. Начальная цена аукциона составляла 7,97 млн рублей. Первоначально помещения продавали за 26 728 000 рублей.

Напомним, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где сейчас работает Камерный театр, решили продать, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендует здесь первый этаж, срок договора 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть договор просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью 2017 года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но таких денег у труппы нет.