Спортсмены из Вологодской области завоевали медали межрегиональных соревнований по легкой атлетике

13.06.2018 [Общество]

Спортсмены из Вологодской области завоевали медали первенства Северо-Запада по легкой атлетике среди юниоров. Соревнования проходили с 6 по 8 июня в Смоленске. 

На счету вологжан 5 золотых, 1 бронзовая и 4 серебряных медали. При этом Софья Навацкая завоевала сразу три золотых медали: две в индивидуальных дисциплинах на дистанциях 100 и 200 метров и одну в составе эстафеты . Илья Беляев был лучшим на дистанции в 400 метров и помог нашим юношам завоевать золотую медаль в эстафете 4x100. Золотую медаль завоевала также женская сборная в эстафете 4x400 м.

 

Тэги: лёгкая атлетика
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