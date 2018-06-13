«Газпром» выделит около миллиарда рублей на строительство и ремонт соцобъектов в Вологодской области
В начале июня между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт, в том числе капитальный, объектов социальной инфраструктуры региона. Речь идет о сумме 965,3 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, эти средства позволят построить ряд спортивных объектов:
- ФОК с бассейном и открытым стадионом в Бабаево;
- многофункциональный спорткомплекс в поселке Шексна;
- навес ледового катка в Нюксенице;
- капитально отремонтировать ледовое поле хоккейного корта в Грязовце;
- реконструировать спортивный комплекс в Белозерске.
В списке также три объекта сферы образования и культуры:
- строительство культурно-досугового центра в Нюксенице;
- капремонт средней школы №2 города Грязовец;
- капитальный ремонт здания Центра развития детей и молодежи (структурного подразделения Грязовецкой школы искусств).
В программу попало и три объекта инженерной инфраструктуры:
- ремонт участка автодороги «Чекшино – Великий Устюг» до поселка Юбилейный (5,6 км);
- строительство второй очереди канализации в Грязовце;
- возведение полигона твердых бытовых отходов и мусоросортировочного комплекса в Великом Устюге.
«В последние годы на территории области построено большое количество социальных объектов с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов: детские сады, школы, объекты физкультуры и спорта. В развитии социальной инфраструктуры районов и городских округов охотно участвуют и компании, которые реализуют на территории региона крупнейшие инвестпроекты, имеющие государственное и социальное значение. В первую очередь - «Северсталь», «ФосАгро» - сказал губернатор, - Еще одним нашим стратегическим партнером является ПАО «Газпром», которое принимает участие в благотворительной деятельности и вкладывает средства в развитие социальной инфраструктуры Вологодчины».
Напомним, в рамках предыдущего соглашения в 2010 – 2016 годов 900 млн. рублей было перечислено компанией на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов (в Грязовецком, Нюксенском, Тотемском районах), пяти полигонов для захоронения строительных и твердых бытовых отходов (в Бабаевском, Кадуйском, Устюженском, Тотемском и Междуреченском районах), трех многофункциональных спортивных площадок в Вологде. На эти средства реализован ряд проектов и мероприятий в сфере образования, культуры и спорта и в других муниципалитетах.
Кроме того, 900 млн. рублей ПАО «Газпром» было выделено на капитальный ремонт и восстановление дорог, которые пострадали при строительстве магистральных газопроводов, проходящих через Вологодскую область.