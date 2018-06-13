В Вологде и Череповце введут запрет на продажу земельных участков под строительство

13.06.2018 [Общество]

В четырех муниципалитетах Вологодской области введут запрет на продажу участков под жилищное строительство до полного решения проблем обманутых дольщиков. Это Вологда, Череповец, Вологодский и Шекснинский районы.

«Количество договоров участия в долевом строительстве у нас составляет почти 5 тысяч, застройщиков у нас 80. По состоянию на 13 июня в реестре пострадавших граждан числится 16 проблемных домов и почти 300 пострадавших граждан. Поэтому этот вопрос необходимо решать. Сегодня я озвучиваю поручение о запрете продаже земельных участков в городе Череповце, городе Вологде, в Вологодском районе и Шекснинском районе, пока не будут предоставлены земельные участки для строительства и достройки жилых домов участков долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков», - заявил во время оперативного совещания в областном правительстве глава региона Олег Кувшинников.

По словам губернатора, все высвобождаемые в этих муниципалитетах земельные участки будут сначала предлагаться инвесторам, готовым взять на себя решение проблем пострадавших участников долевого строительства.

Напомним, закон о поддержке обманутых дольщиков был принят в Вологодской области 4 октября 2017 года.  Он предполагает, что инвестор, завершающий строительство проблемного объекта, может получить земельный участок без проведения торгов, а также субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам.

Закон долгое время не применялся, в частности, в Вологде власти говорили, что нет земельных участков. В мае состоялось первое применение этого закона на практике: компания-застройщик, обеспечивающая права 12 пострадавших участников долевого строительства в Череповце, заявила, что готова решить вопросы двух проблемных объектов - многоквартирных жилых домов на улице Первомайской и Раахе. В рамках реализации закона дольщикам предоставят квартиры в новом строящемся доме на Октябрьском проспекте. Взамен застройщику будут без торгов предоставлены земельные участки для возведения других жилых домов.

Тэги: Строительство
Сюжет: обманутые дольщики
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