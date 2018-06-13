В Доме-музее Можайского откроется выставка открытий и изобретений

13.06.2018 [Общество]

14 июня в Дома-музее А. Ф. Можайского откроется выставка «Калейдоскоп открытий и изобретений», посетители которой смогут познакомиться с историей технических изобретений:

- Выставка «Калейдоскоп открытий и изобретений» представит сразу несколько линий научно-технического прогресса. Среди экспонатов будут старинные печатные книги, различные книгопечатные принадлежности, телевизор КВН, радиоприёмник, ЭВМ. Космическая и авиационная тематика раскроется в моделях самолётов и ракет. Особую часть выставки составят космические изобретения: микроволновая печь, солнечные батареи, сублимированные продукты, - расскзали в музее.

Выставка будет работать до 10 ноября с 10:00 до 17:00 (выходные – воскресенье, понедельник).

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