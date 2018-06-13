Администрация Вологды закупила 25 палаток за 739 тысяч рублей

13.06.2018 [Общество]

Индивидуальный предприниматель Ванинэ Петросян из Москвы поставит в Вологду 25 палаток для проведения Ганзейских дней. Согласно сайту госзакупок, соответствующий договор муниципальное учреждение «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды» подписало с бизнесменом 31 мая. Стоимость контракта - 739 тысяч рублей, то есть одна палатки обойдется городу почти в 30 тысяч рублей.

Согласно условиям госзакупки, шатры должны быть белые, на стальном каркасе, в комплекте с переносной сумкой.

Напомним, ранее администрация города, обвиняя организаторов «Голоса ремесел» в завышении смет, указывала, что из года в год организаторы фестиваля необоснованно закупали палатки и шатры.

- Нас эта комиссия критиковала, что мы каждый год палатки покупаем, но вот уже не "Резной Палисад" занимается этим мероприятием, а на сайте госзакупок снова появилась закупка палаток, кстати, без проведения конкурса. Да, в условиях написано, что закупка проводится для проведения Русских ганзейских дней, но оба мероприятия проводятся одновременно! - сказал по поводу закупки палаток бывший директор "Резного палисада" Вадим Красновский.

Ранее был проведен аукцион на закупку 19 палаток, однако он был признан несостоявшимся - на него была подана только одна заявка, которая не соответствовала всем условиям. Заявка была от ООО "Вошебный мир", который предложил поставить 19 палаток за 595 400 рублей.

Тэги: Голос ремесел, госзакупки
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