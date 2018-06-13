Прялка, купола, кружево: в Вологде выбирают лучший дизайн въездной стелы

На новостном сайте администрации Вологды стартовало интернет-голосование за лучший дизайн въездной стелы. На него вынесены 14 эскизов, которые были предложены участниками конкурса «Мы – вологжане! Команда Мэра». Это работы, вышедшие в полуфинал проекта. Победителя предстоит определить самим вологжанам.

Напомним, конкурс стартовал в апреле, участникам предлагалось разработать эскиз стелы, которая будет установлена на въезде в Вологду. К участию приглашались профессиональные архитекторы, дизайнеры, авторские коллективы, а также любители.

Из 35 поданных заявок эксперты, а это архитекторы, дизайнеры, общественники, представители молодежных организаций, городских властей, выбрали наиболее интересные эскизы с изображениями главных достопримечательностей и символов областной столицы.

«Главными критериями стали выразительность, символичность и при этом современность эскиза», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Самыми распространенные символы, которые использовали авторы – это кружево, прялки, олимпийская символика, традиционные северные узоры, очертания и силуэты Софийского собора, герба Вологды и даже буква «О». В качестве материалов для арт-объектов предлагаются бетон, металл и дерево. Также в дизайне предусмотрены элементы стекла, пластика, камня, кованого железа.