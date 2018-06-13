Прялка, купола, кружево: в Вологде выбирают лучший дизайн въездной стелы

13.06.2018 [Общество]

На новостном сайте администрации Вологды стартовало интернет-голосование за лучший дизайн въездной стелы. На него вынесены 14 эскизов, которые были предложены участниками конкурса «Мы – вологжане! Команда Мэра». Это работы, вышедшие в полуфинал проекта. Победителя предстоит определить самим вологжанам.

Напомним, конкурс стартовал в апреле, участникам предлагалось разработать эскиз стелы, которая будет установлена на въезде в Вологду. К участию приглашались профессиональные архитекторы, дизайнеры, авторские коллективы, а также любители.

Из 35 поданных заявок эксперты, а это архитекторы, дизайнеры, общественники, представители молодежных организаций, городских властей, выбрали наиболее интересные эскизы с изображениями главных достопримечательностей и символов областной столицы.

«Главными критериями стали выразительность, символичность и при этом современность эскиза», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Самыми распространенные символы, которые использовали авторы – это кружево, прялки, олимпийская символика, традиционные северные узоры, очертания и силуэты Софийского собора, герба Вологды и даже буква «О». В качестве материалов для арт-объектов предлагаются бетон, металл и дерево. Также в дизайне предусмотрены элементы стекла, пластика, камня, кованого железа.

«Отобранные комиссией эскизы вынесены на интернет-голосование, свой голос за любой проект сможет отдать каждый вологжанин. Для нас важно, чтобы горожане высказали свои предпочтения и проголосовали за понятный эскиз, достойный представлять Вологду на федеральной магистрали. Результаты интернет-голосования подведем в преддверии Дня города Вологды. Остальные эскизы мы тоже не оставим без внимания, наработки будем использовать для замены отслуживших въездных знаков. Для этого будем предусматривать бюджетные средства или реализовать проекты за счет инвесторов. На каждом въезде в город может появиться свой арт-объект, который будет по-разному характеризовать город», – рассказал заместитель мэра Вологды – начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.   

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