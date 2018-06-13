Шесть вологодских выпускников набрали 100 баллов за ЕГЭ по информатике

В Вологодской области подвели итоги ЕГЭ по информатике, географии и математике (базовый уровень), сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

Так, информатику в Вологодской области в 2018 году сдавали 517 выпускников, что практически в два раза больше, чем в 2017 году. При этом минимальное количество баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ (40 баллов) не набрал 41 человек. Максимальное количество баллов (100 баллов) набрали шесть вологжан. Это выпускники «Образовательного центра № 11», общеобразовательного лицея «АМТЭК» и средней школы № 10 Череповца, Кубенской средней школы имени Александра Клубова Вологодского района, а также два ученика средней школы № 37 Вологды.

Географию сдавали 102 выпускника, трое из них не набрали минимальное количество баллов (37 баллов). Два участника набрали 96 баллов. Высокобальниками по географии стали выпускник средней школы № 15 имени Сергея Преминина Великоустюгского муниципального района и лицеист Общеобразовательного лицея «АМТЭК» города Череповца.

В ЕГЭ по математике базового уровня участие приняли 4130 человек. Из них 75 не справились с выполнением экзаменационной работы, 450 участников получили оценку «3», 1528 участников – оценку «4», а 2077 участников - оценку «5».

Добавим, что основной этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам проходит с 28 мая по 2 июля. На участие в едином государственном экзамене зарегистрировались около 5500 человек.

- Самыми массовыми экзаменами являются экзамены по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии, истории. Наименее востребованными предметами остаются химия, английский язык, литература, информатика и ИКТ, география. Меньше всего участников зарегистрировались на экзамены по немецкому языку и французскому языку, - рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова.

В период проведения экзаменов в Вологодской области работает «горячая линия»: тел. (8172) 71-36-46