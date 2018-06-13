В областной библиотеке вологжанам помогут найти информацию о пропавших на войне родственниках

14 и 21 июня специалисты Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. Бабушкина совместно с волонтерами поискового отряда «Путь воина» проведут социальную акцию «Судьба солдата».

- Волонтеры поискового движения и консультанты библиотеки принимают заявки о розыске, установлении судьбы фронтовика, а также при помощи электронных баз данных «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Саксонский мемориал» и книжных источников помогут найти информацию о пропавших во время Великой Отечественной войны близких и друзьях. Мероприятие проводится в преддверии Дня памяти и скорби, - сообщает библиотека.

Акция будет проходить с 11 до 17.30 в каталожном зале областной библиотеки (ул. М. Ульяновой, 1; 3 этаж). Подробная информация по телефону: 72-11-03.