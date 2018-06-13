Экс-директор «Резного палисада» Вадим Красновский: «На какие деньги я должен был это делать, на свою зарплату?»

Любовь Южакова

Ущерб, причиненный бюджету Вологды руководством МАУК «Резной палисад», в городской администрации оценили в 20 млн рублей, однако доказательств этого ущерба так и не предоставили. Чтобы разобраться в ситуации, Newsvo ознакомился с выводами прокурорской проверки и поговорил с бывшим директором «Резного палисада» Вадимом Красновским.

Напомним, 25 мая городские власти заявили, что подозревают бывшее руководство бюджетной организации в неэффективном расходовании средств.

Обращение в правоохранительные органы по поводу «неэффективных» действий «Резного палисада» инициировала общественная комиссия по мониторингу госзакупок администрации Вологды.

«Прокуратура внесла ясность, мы получили ответ, в котором совершенно точно указаны нарушения по пунктам. Выявлено необоснованное предоставление «Резному палисаду» льгот и субсидий, невыполнение Центром ремесел муниципального задания. В частности, задание по обучению детей народным промыслам выполнено лишь на 30 %, а средства получены в полном объеме. Также прокуратура подтвердила солидные суммы переплаты подрядным организациям, не обоснованные никакими документами. Мы проголосовали на заседании, что будем инициировать обращение в правоохранительные органы, чтобы неэффективно использованные средства – по одним расчетам это 10 миллионов рублей, по другим 20 миллионов – были возвращены в бюджет»- рассказала председатель комиссии по мониторингу закупочной деятельности администрации города Вологды Юлия Головкина.

В тот период, когда, по мнению администрации, были похищены средства, начальником управления культуры и историко-культурного наследия, которому подведомственен "Резной палисад", был уволившийся из администрации города Николай Дьяков.

Кроме того, как сообщает пресс-служба городской администрации, у комиссии много вопросов, касающихся Дома кружевниц на Благовещенской, 20. Памятник архитектуры федерального значения был отреставрирован два года назад. На эти цели из бюджета было потрачено 52 миллиона рублей. Как заявил мэр Вологды Сергей Воропанов, центр «Резной палисад», в оперативном управлении которого находился Дом кружевниц, не обеспечил его сохранность. В апреле 2018 года подвал в историческом доме был залит водой, балки покрылись плесенью, в деревоплите появились дыры.

Проверка годовалой давности

Чтобы выяснить, в чем конкретно обвиняют «Резной палисад», корреспондент Newsvo обратился в прокуратуру города. Там нам объяснили, что проверка, на результаты которой сейчас ссылаются городские власти, проводилась еще в... 2017 году.

- Период, в который были выявлены нарушения – это 2015-2016 годы. Проверка проводилась в 2017 году контрольно-ревизионным отделом департамента финансов администрации города Вологды. Мы запрашивали документацию, и сейчас у нас были произведены меры прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения всех этих документов, - рассказали Newsvo в городской прокуратуре.

Все нарушения, которые были выявлены во время этой проверки, можно разделить на две группы: нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

По мнению ведомства, руководство "Резного палисада" допускало неэффективные расходы и внесение изменений в план хозяйственной деятельности после факта совершения расходов, а также незаконно взимало плату за посещение мероприятий, организованных в рамках выполнения муниципального задания.

В 2015 и 2016 году с подрядными организациями заключались договоры на выполнение работ с нарушением норм закона №44-ФЗ о контрактной системе в госзакупках.

- Подрядчиком была не выполнена часть работ, указанных в техдокументации и в сметах, отсутствует обоснование замены работ по контракту. Кроме того, выборочной инвентаризацией было установлено невыполнение работ, завышение объемов выполненных работ. В результате из бюджета излишне было оплачено подрядчику свыше 1,5 млн рублей, - сообщает городская прокуратура.

По результатам проверки в администрацию Вологды было направлено представление о необходимости устранить нарушения закона, параллельно документы направили в УМВД.

Напомним, ранее городская администрация подозревала «Резной палисад» в завышении смет фестиваля «Голос ремесел» и провела инвентаризацию в учреждении. Сообщалось, что в ходе проверки были выявлены «излишки» имущества, не поставленного на баланс. Однако какие именно «излишки», в администрации Вологды пояснить не смогли.

«Кто это решил, почему именно 20 млн рублей?»

Бывший директор реорганизованного «Резного Палисада» Вадим Красновский рассказал Newsvo, что для него новости о неэффективном расходовании средств стали полной неожиданностью – 13 мая Дом кружевниц у него приняли в рамках инвентаризации без замечаний. Из комиссии к нему никто не обращался, расходы пояснить никто не просил.

- Кто это решил, почему именно 20 млн рублей? Почему не 15, не 16, не 37? Насколько я знаю, в этом комитете нет строителей и ремонтников, там общественники и журналисты. И они, получается, прошли по зданию, и решили, что 20 млн украли, а 32 оставили? – удивляется Вадим Красновский.

Основная претензия городских властей, как следует из текста пресс-релиза, сводится к тому, что «Резной Палисад» не обеспечил сохранность дома. Однако, как говорит бывший директор учреждения, последние полтора года деньги на эти цели из бюджета не выделялись вообще.

- Мне говорят, что я не обеспечил сохранность дома. Но на какие деньги я должен был это делать, на мою зарплату? Если даже на оплату коммунальных платежей по Дому кружевниц нам средства выделялись не в полном объеме, а там отопление стоит только около 37 тысяч рублей в месяц. Охрана там была, она работает и работала, - говорит Красновский. - Кроме того в момент моего увольнения в начале апреля 2018 года в подвале было сухо, водоотводные системы работали нормально. Конечно, когда снег активно таял, за подвалом надо было следить.

Дом кружевниц до реставрации.

Реставрация

Вадим Красновский работал директором в «Резном Палисаде» с 2010 года. В 2013 году администрация решила через муниципальное учреждение заняться реставрацией дома кружевниц на Благовещенской, 20. Работы должны были проходить в несколько этапов: на первом решили разобрать и складировать конструкции дома. Часть их необходимо было увезти на реставрационно-производственную базу исполнителя в Кириллов. Затем предполагалось археологические исследования, устройство цокольного этажа, реставрация сруба, кровли. На заключительном этапе работ, помимо сборки и реставрации дома было также запланирована реставрация элементов декора памятника. В дальнейшем, после завершения реставрации, планировалось приспособить памятник под выставочный центр «Дом советской жизни»

Первоначально работы выполняло ООО РЦ АПО – реставрационная фирма Александра Попова. Фирма взялась за памятник деревянного зодчества в 2014 году по предложению городской администрации. В 2015 году договор с ним не продлили - власти предъявили претензии к качеству реставрации и нашли новых подрядчиков.

- Была такая путаница с Поповым, якобы его обидели. На самом деле, его никто не обижал, просто к тому моменту у него, во-первых, закончилась лицензия, а во-вторых, он, вероятно, просто не захотел заявиться на аукцион по выполнению следующего этапа работ, юридической возможности продления договора не существовало, необходимо было проводить конкурсные процедуры, ведь законодательство в этой сфере с 2013 года изменилось - говорит Вадим Красновский.

После этого реставрацией Дома кружевниц занимались еще два подрядчика – ярославская компания «Строй Групп» и вологодское ООО «Научно-ремонтные производственные мастерские» Александра Юрманова. Напомним, что к их работе были серьезные претензии у градозащитников. При реставрации был уничтожен исторический балкон Дома кружевниц, хотя Николай Дьяков, который тогда возглавлял управление культуры, обещал, что балкон отреставрируют

Одновременно шел судебный процесс между МАУК «Резной Палисад» и ООО РЦ АПО, который выиграло МАУК «Резной Палисад». Суд признал недостаточным качество работ, выполненных ООО РЦ АПО, и присудил муниципальному учреждению компенсацию за некачественные работы. Тем временем в 2016 году работы по реставрации были завершены.

- Оставалось выполнить работы по приспособлению здания к дальнейшей эксплуатации. Эти работы не входили в предыдущие договоры, требовалась сумма от 5 до 10 млн. рублей в зависимости от того что там предполагалось сделать, - говорит Вадим Красновский.

По его словам, приемка работ учреждением осуществлялась только после того, как работы были приняты авторским и техническим надзором, который осуществляли независимые организации, в том числе муниципальные и областные. Авторский и технический надзор проверял соответствие проекту выполненных работ и заявленных подрядчиком объемов работ. Кроме того, комитет по охране памятников также принял дом после реставрации, однако с замечаниями, которые должны были устранить в теплый период года.

К слову, эксперты из комиссии Минкульта в начале 2016 года заключили, что работы, произведенные фирмой Александра Попова, были выполнены качественно.

Дом кружевниц до и полсе реставрации. Фото "Настоящая Вологда"

Обвинения

Проверку, на которую опирается в своих обвинениях город, Вадим Красновский называет рядовой:

- Нас проверило контрольно-ревизионное управление, написало замечания, как обычно, рабочие замечания. Часть из них мы исправили даже. В любом случае, таких сумм там не фигурирует.

Эта прошлогодняя проверка также обратила внимание на смету к последнему выполненному этапу реставрации Дома кружевниц.

- В процессе выполнения последнего этапа реставрации подрядчиком были выполнены с одной стороны дополнительные работы, по утеплению фасадов, тамбура на мансардном этаже и ряд других работ с другой стороны необходимость в некоторых работах отпала. Контрольно-ревизионное управление мне на это (ред. – на замену работ) указало. После этого мы судились с подрядчиком, пришли к мировому соглашению, утвержденному Арбитражным судом, все было улажено. - говорит Вадим Красновский.

Ситуацию, которая развивается сейчас вокруг «Резного Палисада», Вадим Красновский считает абсурдной, а предъявленные обвинения – голословными.