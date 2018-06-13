В парке Мира в Вологде открыли пляж, но купаться там нельзя

13.06.2018 [Общество]

В Вологде открыли городской пляж в парке Мира. Представители ГИМС отметили, что место отдыха соответствует всем требованиям и дали разрешение на его эксплуатацию.

Пляж открыт для посетителей ежедневно с 8.00 до 20.00, однако купаться там нельзя – пробы воды не соответствуют нормам.

- Нами была проведена большая работа по облагораживанию пляжа. В течение весны специалисты обновляли пляжный инвентарь, качели, завозили песок в детскую песочницу, проводили антиклещевую обработку территории и покос травы, устанавливали новые урны, осуществили подсыпку гравия на подъездной дороге. Конечно же, водолазами было обследовано дно  на наличие опасных предметов. Из городского бюджета на подготовку и содержание пляжа выделено порядка 725 тысяч рублей, – рассказал начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Вологды Виталий Шалаевский.

Купаться в реке нельзя, но на пляже организован спасательный пост - ежедневно там дежурят два спасателя.

О том, что будут приниматься какие-то меры по очистке реки, не сообщается, но, судя по пресс-релизу, городские власти надеются, что вода вдруг станет чистой:

- В течение лета специалисты будут брать повторные пробы воды и почвы. Вологжане смогут узнать о качестве воды по цвету специального шара, который установлен на пляже. Если показатели в норме, шар будет желтым. В настоящее время там установлен черный шар, который  сообщает о запрете купания, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Тэги: пляж
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