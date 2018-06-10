Бывшего замгубернатора Вологодской области Сергея Сорогина взяли на работу в департамент дорожного хозяйства в Ярославле

Бывший заместитель губернатора Вологодской области назначен первым заместителем начальника департамента дорожного хозяйства в Ярославле. Об этом объявил 9 июня мэр Ярославля Владимир Слепцов.

– Надеюсь, Сергей Александрович наведет порядок. Он имеет опыт в ЖКХ, благоустройстве, – цитирует Слепцова портал "Ярославский регион".

Напомним, Сергей Сорогин с 2009 года был главой города Сокол, позже возглавил Сокольский район, а с ноябре 2013 по мая 2015 года занимал должность заместителя губернатора Вологодской области.

По данным агентства ТАСС, причиной для отставки Сорогина могли стать проблемы в сферах строительства и ЖКХ Вологодской области. В частности, это касалось срыва сроков программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По показателям за 2014 год, Вологодская область вошла в число четырех регионов, где эта программа оказалась не выполнена даже наполовину.