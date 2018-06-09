Смена руководства в «Устьелесе» в Сокольском районе признана незаконной

В Сокольском районе продолжается скандальная история, связанная с ООО «Устьелес». Оказалось, что депутата заксобрания Владимира Сверчкова лишили должности директора ООО без его ведома. Этот факт он доказал в суде. Однако вторая сторона подала апелляцию, тем самым затягивая возвращение Сверчкова на место директора.

Напомним, гендиректором ООО «Устьелес» с ноября 2017 года вместо Сверчкова стал бывший сотрудник уголовного розыска сокольской полиции Денис Лиукконен. Учредители ООО – Любовь Ганина (51%) и депутат заксобрания Владимир Сверчков (49%).

Арбитражный суд Вологодской области в феврале этого года рассмотрел иск Владимира Сверчкова к ООО «Устьелес» и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области. Сверчков просил суд признать недействительным решение внеочередного общего собрания участников ООО о прекращении его полномочий как директора.

Собрание прошло 16 ноября 2017 года, на нем было принято решение о прекращении полномочий Владимира Сверчкова и об избрании директором ООО Дениса Лиукконена. Интересно, что эти решения были приняты единственным присутствовавшим на собрании участником общества – Любовью Ганиной.

Владимира Сверчкова о собрании не оповестили. По закону, Любовь Ганина должна была это сделать за 30 дней, отправив заказное письмо. Уставной капитал компании Владимир Александрович делит с ней примерно пополам – женщине принадлежит 51 % долей.

Владимир Сверчков обратился в суд практически сразу после того, как произошла смена руководства в компании – 28 ноября. Он доказал в арбитражном суде, что все было сделано за его спиной, никаких извещений он не получал.

Кроме того, согласно уставу общества, для того, чтобы принять решение о смене руководства, необходимо не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Суд посчитал, что решения собрания от 16 ноября 2017 года не имеют юридической силы и не могут считаться действительными, поскольку приняты с существенным нарушением закона, при отсутствии на собрании участника Влдимира Сверчкова - владельца доли в размере 49%.

Однако новое руководство ООО «Устьелес» обратилось в 14 арбитражный апелляционный суд, чтобы доказать обратное. Смогут ли представители компании доказать правомерность своих решений, выяснится 19 июня.

Сам Владимир Сверчков уверен, что апелляция – это просто способ затянуть время, ведь он мог бы уже вернуться к своим должностным полномочиям, если бы не судебные процессы.

Напомним, что производство на фанерном заводе остановилось в начале ноября 2017 года. При этом предприятие меньше чем год назад запустило вторую линию производства фанеры.

Владимир Сверчков пояснил Newsvo в ноябре, что с завода пропала часть оборудования, а 10 ноября на портале областного правительства появилась новость, что в результате разногласий между собственниками у предприятия возникала проблема с поставкой древесины на завод.

Интересно, что в день, когда Владимира Сверчкова смещали с должности директора, в онлайн-приемную губернатора поступило сообщение от неизвестных предпринимателей из Сокольского района:

«Предприятие на грани развала, люди без работы, потому что директор предприятия Сверчков В.А. (Депутат Законодательного Собрания) делит деньги с собственником Поповым С.А. (он же местный криминальный авторитет), который всегда говорил: «Весь лес в Сокольском районе мой».

Предприниматели уверяли губернатора в том, что ни Попову, ни Сверчкову не нужен завод:

«Существует договор между Департаментом лесного комплекса и ООО «Устьелес», в соответствии с которым весь лес района передан фактически Попову, а это 40424 га леса, или 201 квартал со сроком до 2062 года и с арендной платой всего 4 610 757,12 рублей в год! В связи с чем такая доброта?»

ООО «Устьелес» было учреждено в 2012 году, на тот момент 100% долей в уставном капитале владел Сергей Попов. В 2013 года учредителями Общества числились уже Владимир Сверчков и Людмила Ганина, которая является тетей Сергея Попова. Об этом губернатору в онлайн-приемной сообщили те же сокольские предприниматели.

«Попов С.А. осужден по ст.116,ст.119, ст.112, ст.318, ст.260 УК РФ!!! И до сих пор в отношении его не расследовано ряд уголовных дел и поэтому он все оформляет на своих родственников, а если сказать точнее, то своих тетей. Так ООО «Устьелес» оформлен на его тетю Ганину Любовь Юрьевну (проживает в .Воробьево), которая имеет 51 % и Сверчкова В.А., который имеет 49%».

На обращение предпринимателей ответил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. Официальные данные разнятся с цифрами сокольчан:

«ООО «Устьелес» реализует инвестиционный проект «Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол» (далее — Проект). Проектом предусмотрена организация лесозаготовительного производства и строительство деревообрабатывающего предприятия. Срок реализации проекта: 2013-2018 годы. Объем инвестиций — 465 млн. руб. Социальный эффект — создание 197 рабочих мест (к 2019 году). В целях реализации инвестиционного проекта Департаментом лесного комплекса области подобраны лесные участки и заключен договор аренды с ежегодным отпуском древесины 224 тыс. м3.



В настоящее время ООО «Устьелес» созданы лесозаготовительные мощности и комбинат по производству фанеры клееной. Первая очередь по выпуску фанеры введена в эксплуатацию в 2015 году, вторая очередь — в 2017 году. В 2018 году планируется установка линии ребросклеивания шпона, оборудования по шлифовке фанеры, строительство цеха лесопиления и производства древесного угля. Фактический объем инвестиций в проект уже составил 586 млн. руб. Инвестиции подтверждены отчетными документами. Всего в рамках реализации проекта создано 148 рабочих мест.



Остановка производства в ноябре текущего года в большей степени связана с отсутствием сырья (фанерного кряжа) для выпуска фанеры. Сложившиеся погодные условия не позволяют вывезти заготовленную древесину из леса. В целях запуска комбината ООО «Устьелес» заключило со сторонней организацией договор на покупку сырья, поставка фанерного кряжа уже началась. Древесина от собственной заготовки будет вывозиться с установлением морозной погоды. Производственная деятельность ООО «Устьелес» находится на контроле Правительства области».

Действительно, фанеру на заводе стали производить к началу 2018 года, однако купить ее стало проблематично. Менеджер то не отвечал на звонки, то обещал поставить фанеру, но этого не делал. Об этом журналистам Newsvo стало известно от одного из предпринимателей Вологды, который до ноября 2017 года без проблем закупал шлифованную фанеру на заводе.

Данный факт журналист Newsvo проверил сам, попытавшись по телефону договориться о закупке двух пачек фанеры в марте 2018 года. В итоге небольшую партию фанеры «Устьелеса» удалось найти на одном из частных складов Вологды у перекупщиков, приобрести фанеру напрямую с завода так и не удалось.

Наталья Рюмина