Вологжанки Анна Шевченко и Арина Герасимова стали чемпионками мира по голболу

Спортсменки из Вологодской области Анна Шевченко и Арина Герасимова завоевали золото чемпионата мира по голболу. Соревнования завершились накануне в шведском городе Мальмё.

На протяжении недели медали мирового первенства разыгрывали 16 мужских и 12 женских команд. Россию на этом Чемпионате представляла только женщины, в составе сборной выступали сразу две вологжанки: Анна Шевченко и Арина Герасимова.



На групповом этапе россиянки встречались со сборными Турции, Японии, Австралии, Израиля и Швеции. Не проиграв не одной игры, и только один матч сведя вничью (игра со сборной Японии завершилась со счетом 4:4) россиянки с первого места вышли из группы. В полуфинале наша сборная одержала победу над канадками со счетом 11:5. А в финале с минимальной разницей 4:3 одержали верх над сборной Турции, которые в своем полуфинале были сильнее бразильянок.



Отметим, что сборная России в третий раз принимала участие в Чемпионате мира по голболу, спорт для людей с нарушением зрения. В 2010 году россиянки заняли 10 место, в 2014-м были 2-е.

