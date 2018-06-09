Духовой оркестр будет играть по четвергам в Кировском сквере Вологды

Духовой оркестр "Классик-модерн бэнд" будет играть по четвергам в Кировском сквере Вологды. В исполнении коллектива будут звучать симфонические, народные и эстрадные произведения, оперетта и джаз

7 июня в Вологде стартовал 24-й сезон проекта "Музыкальные четверги". В рамках проекта каждый четверг июня и июля в Кировском сквере для вологжан и гостей города с шести часов вечера будут звучать симфонические, народные и эстрадные произведения, оперетта и джаз в исполнении духового оркестра под руководством заслуженного артиста России Виктора Кочнева.

Как сообщает cultinfo.ru, в дождь концерт проходить не будет.