Духовой оркестр будет играть по четвергам в Кировском сквере Вологды

09.06.2018 [Культура]

Духовой оркестр "Классик-модерн бэнд"  будет играть по четвергам в Кировском сквере Вологды. В исполнении коллектива будут звучать симфонические, народные и эстрадные произведения, оперетта и джаз

7 июня в Вологде стартовал 24-й сезон проекта "Музыкальные четверги". В рамках проекта каждый четверг июня и июля в Кировском сквере для вологжан и гостей города с шести часов вечера будут звучать симфонические, народные и эстрадные произведения, оперетта и джаз в исполнении духового оркестра под руководством заслуженного артиста России Виктора Кочнева.

Как сообщает cultinfo.ru, в дождь концерт проходить не будет.

Тэги: оркестр, музыка
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