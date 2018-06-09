Мошенники рассылают вологжанам смс от имени ЛДПР, предлагая выплатить 5 тысяч рублей

Мошенники рассылают вологжанам смс и сообщения в соцсетях от имени партии ЛДПР. В них предлагается выплата материальной помощи в размере 5 тысяч рублей, взамен нужно предоставить номер карты и номер телефона.

- Сторонники партии обратились в местное отделение за разъяснениями, предоставив вещественное доказательство, - сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Вологодской области Антон Гримов заявил, что партия не имеет отношения к рассылке этих сообщений и призвал не передавать неизвестным данные о номерах банковских карт и мобильных телефонов.

"Партия ЛДПР не осуществляет переводы по банковским картам, и не рассылает смс и другие сообщения. Неизвестные нам злоумышленники занимаются мошенничеством - путем обмана и злоупотреблением доверия жителей области, пытаются завладеть чужим капиталом".

Антон Гримов также заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки и поиска мошенников.