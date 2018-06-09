В Междуреченском районе мать морила голодом свою шестилетнюю дочь

09.06.2018 [Происшествия]

В Междуреченском районе вынесли приговор 25-летней девушке, которая обвинялась в жестоком обращении к своей шестилетней дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию.

Судом и следствием было установлено, что девушка в период с сентября 2016 года по январь 2018 года ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своей маленькой дочки.

- В частности, обвиняемая в присутствии дочери злоупотребляла спиртными напитками в компании посторонних лиц, были созданы антисанитарные условия проживания, ребенок оставался один в квартире под замком без пищи и тепла в холодное время года, ему приходилось пользоваться для обогрева неисправной электроплитой, также не оказывалась медицинская помощь, не осуществлялся гигиенический уход, не покупались продукты питания, одежда и т.д – сообщает прокуратура Вологодской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Вологодской области, девочка родилась в 2011 году, мать ее воспитывала одна. Известно, что подсудимая неофициально трудилась уборщицей.

Суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ. По решению органа опеки девочку изъяли из семьи и поместили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, Междуреченский районный суд принял решение о лишении матери родительских прав в отношении дочери.

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