Житель Белозерска выплатил долг банку, чтобы уехать на родину в Азербайджан

Житель Белозерска вернул кредит банку, чтобы съездить на родину. Из-за долга приставы ограничили мужчине выезд за границу.

Как отмечают в пресс-службе УФССП, житель Белозерска не выплатил банку около 50 тысяч рублей, долго уклонялся от уплаты долга, и поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении на выезд должника из Российской Федерации.