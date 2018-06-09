Житель Белозерска выплатил долг банку, чтобы уехать на родину в Азербайджан
09.06.2018 [Происшествия]
Житель Белозерска вернул кредит банку, чтобы съездить на родину. Из-за долга приставы ограничили мужчине выезд за границу.
Как отмечают в пресс-службе УФССП, житель Белозерска не выплатил банку около 50 тысяч рублей, долго уклонялся от уплаты долга, и поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
- Гражданин собрался съездить на родину в Азербайджан, но в связи с имевшимся ограничением, был остановлен на границе. В результате, мужчина в полном объеме погасил задолженность вместе с назначенным исполнительским сбором, - сообщает пресс-служба областного УФССП.
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