«Хорошо, что я об тебя ноги не вытираю!». Актеры Вологодского драмтеатра рассказали о том, как с ними обращался режиссер

Евгения Сибирцева

В Вологде 8 июня уволили художественного руководителя драматического театра Зураба Нанобашвили. Этому предшествовал скандал вокруг заявления студенток, которые обвинили его в сексуальных домогательствах. 6 июня группа ведущих актеров театра написала в департамент культуры Вологодской области обращение, в котором говорится, что они не могут работать под руководством режиссера, к которому потеряли доверие.

Мы встретились с актерами Вологодского драмтеатра 7 июня вечером, когда еще не было известно о расторжении трудового договора с Зурабом Нанобашвили. Пришедшие на встречу актеры были уверены, что их уволят из-за обращения в департамент культуры, но сказали, что не могут заключить сделку со своей совестью.

Фото Newsvo.

С 16 лет можно

Напомним, уголовное дело по факту сексуальных домогательств, в которых обвинили режиссера драмтеатра две студентки Вологодского областного колледжа искусств, возбуждать отказались. В региональном следственном управлении пояснили, что уголовная ответственность предусмотрена только за развратные действия по отношению к лицам, не достигшим 16 лет, а девушкам на момент происходящих событий в апреле было 17.

По словам девушек, 25 апреля режиссер непристойно их домогался, когда они поздно вечером пришли в драмтеатр на индивидуальную репетицию. В прессе появилась информация, что кроме этих студенток были и другие, которую подтвердили сами пострадавшие.

Родители студенток, написавших заявление, намерены бороться дальше.

- Ну, а что нам делать, если такая дыра в законе. Получается, если возраст 16 лет, то развратничать можно. Я считаю, нельзя это замалчивать, а то и с другими девушками дальше то же самое будет происходить. Мне с самого начала, когда девочки начали там заниматься (ред. - в колледже), было дико от них слышать, что он ведет там занятия и дымит сигаретой, матерится. Ну как это так вести с детьми занятия? – удивляется Виктор, папа одной из девушек.

К слову, оказалось, что заявление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено еще 28 мая (!). Но ни сам режиссер, ни девушки, ни СМИ на тот момент об этом не знали. Более того, когда 30 мая корреспондент Newsvo звонил в региональное следственное управление, нам тоже об этом не сказали.

Узнав об отказе возбуждать уголовное дело, 6 июня двенадцать актеров Вологодского драмтеатра написали обращение в департамент культуры Вологодской области, в котором говорится, что они отказываются работать с режиссером. Об этом они уведомили и самого Зураба Нанобашвили.

После этого в вологодские СМИ было разослано письмо Зураба Нанобашвили, в котором он обвинил актеров в травле и заявил, что его работа безупречна. Newsvo считает, что читатели имеют право ознакомиться с обеими точками зрения – и режиссера, и актеров, которых он обвиняет во всем происходящем.

7 июня мы встретились с пятью из двенадцати актеров, написавших письмо режиссеру о том, что они не могут продолжать с ним работать. Дмитрий Бычков, Виталий Полозов, Игорь Ломанович, Николай Акулов и Ирина Полозова подробно прокомментировали все пункты письма Зураба Нанобашвили, подтверждая свои слова примерами из жизни театра.

Виталий Полозов и Дмитрий Бычков в спектакле «Ричард II». Фото dramtheater.ru

«Какое это может иметь отношению к учебному процессу?»

Зураб Нанобашвили: - Я, наконец, могу свободно прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг меня, так как результат работы следственного комитета уже известен. Некоторое время назад две студентки обвинили меня в сексуальных домогательствах. Причем, как только следственный комитет начал проверку, студентки решили в красках описать два часа из своей учебной жизни одному из популярных интернет-изданий.

Актеры: - Если Зураб Анзорович считает, что описанное со слов девушек в статье является учебной жизнью или частью учебного процесса, то у многих людей, мы думаем, возникнет к нему вопрос как к педагогу. Две девочки, которым не исполнилось на тот момент 18 лет, находились на этих занятиях в театре, по их словам, с полдевятого вечера до половины одиннадцатого. Какое это может иметь отношению к учебному процессу?

Зураб Нанобашвили: - Очевидно, что это решение они (ред. – студентки) приняли с чьей-то поддержкой (весьма сомнительная слава). Но, тем не менее, региональные и часть федеральных СМИ подхватили эту новость и растиражировали, приводя цитаты из первоисточника, этого интернет-ресурса.

Актеры: - Та самая таинственная поддержка, на которую намекает Зураб Анзорович и после которой девочки решились на этот шаг, очень смелый и непростой для них - открыть все это, эта поддержка была оказана в первую очередь родителями девочек. Заявление было подано после откровенного разговора с родителями. И нам хочется сказать, что если Зураб Анзорович считает, что родители не должны были поддержать своего ребенка в данной ситуации, то мы хотели бы оставить это без комментариев, пускай это останется на его совести.

Николай Акулов (слева) в роли Людовика Великого в спектакле «Мольер». Фото dramtheater.ru

Театр и колледж

Зураб Нанобашвили: - Я намеренно хранил молчание, чтобы впоследствии меня не обвинили в давлении на следователей (хотя и такие обвинения прозвучали у некоторых изданий). Приводились и другие, очерняющие меня эпизоды, без доказательств и официальных заявлений - сценарий, опробованный зарубежными СМИ в отношении голливудского продюсера и известных деятелей культуры. Я не буду оправдываться, это бессмысленно. Скажу только, что студентки продолжают учиться, родители не забрали документы. Остальные родители подписали письмо о том, что доверяют мне как преподавателю.



Актеры: - Может, Зураб Анзорович и хранил молчание, чтобы не оказывать, как он говорит, давление на следователей, но ничто не помешало ему манипулировать людьми, так или иначе связанными с этой ситуацией. Игорь Ломанович: - Я разговаривал с одной из мам студентки второго курса, она рассказала, что в колледж искусств были вызваны родители студентов первого и второго курса (ред. – тех, у кого преподает Зураб Нанобашвили), и им дали подписать бумагу, в которой говорится, что они не против того, что Зураб Анзорович преподает у их детей. В это время СМИ еще были не в курсе происходящего (ред. – но заявление девочек в прокуратуру было уже подано, о че м режиссеру было известно), родители тоже, но они почему-то не задали ни одного вопроса, почему их просят это подписать. Я у мамы спросил, почему они ничего не спрашивали, она ответила «Нас вызвали, мы подписали». То есть человек совершал определенные манипуляции людьми, в данном случае речь о сборе подписей, - говорит Игорь Ломанович.



Актеры: - Нам совершенно непонятно, почему Зураб Анзорович комментирует тот факт, что девушки продолжают свое обучение. Насколько нам известно, руководитель колледжа сказал на собрании в присутствии замдиректора по воспитательной работе, что Зураб Нанобашшвили был отстранен от преподавания на втором курсе. Зураб Анзорович вызывал к себе нашего коллегу Владимира Смирнова, который преподает вместе с ним, и сказал ему, что курс в колледже надо распустить, потому что там бездари.

9 июня по телефону в Областном колледже искусств Newsvo сказали, что Зураб Нанобашвили больше не будет преподавать в их учебном заведении.



Зураб Нанобашвили: - Не стал я оправдываться и перед своим коллективом: обвинения в мою сторону - это моё личное дело в данном случае. И до 6 июня я не сомневался в том, что моя прополосканная в СМИ жизнь никак не относится к театру.

Актеры: - Все случаи, которые описывают девушки, происходили в театре, поэтому мы не понимаем, какие могут быть в этой ситуации разговоры о личной жизни. То, чем человек занимается у себя дома, нас не касается, но это все происходило в театре. И нам кажется, эти события требуют разъяснения перед коллективом. Зураб Анзорович начинает говорить про Голливуд, голливудских актеров, но при этом совершено упускает из виду, почему 12 актеров труппы поверили заявлениям двух девочек. Точнее, не столько поверили – поверили многие, а решили действовать.

- А почему вы поверили?

- Мы работаем в этом театре уже не первый год, от 7 до 11 лет. Мы пообщались с девушками и выяснили, что есть и другие студентки, которые говорят о том, что в отношении них совершались похожие действия. Мы разговаривали с девушками, которые от нашего вопроса «Почему ты ушла с курса, просто так или что-то случилось?» начинали плакать в трубку, отвечая, что "Я ушла не просто так, я об этом не могу говорить. Мне жаль девочек, но я не могу вспоминать эту грязь, не могу туда снова погрузиться». И из колледжа так ушла не одна девушка. И им всем психологически очень сложно – они знают правду, но не знают, как доказать. И та девушка, которую режиссер пригласил участвовать в кастинге на спектакль «Пули над Бродвеем» (ред. – о ней писала «Медуза»), она нам сказала «Да, сейчас, спустя три года, я готова говорить, но в тот момент, когда это произошло, я бы, наверно, не смогла». Ее следователь узнал, когда она приходила в этот раз с адвокатом, спросил, почему она тогда не пришла с заявлением, сразу. А ее просто некому тогда было поддержать. Она жила с бабушкой, насколько мы знаем.

Игорь Ломанович и Николай Акулов в спектакле «Ричард II». Фото dramtheater.ru

«Мы не «не хотим». Мы не можем»

Актеры говорят, что обвинять в чем-то девочек нелепо хотя бы потому, что они дети, а режиссер – взрослый человек. Они подчеркивают, что невозможно работать в атмосфере театра, руководитель которого так себя ведет на работе.

Зураб Нанобашвили: - Однако группа из 12 артистов решила по-другому: они пришли в департамент культуры Вологодской области с письмом о том, что не хотят работать под моим руководством.

Актеры: - Мы не «не хотим». Мы не можем. Здесь нужно пояснить, что такое режиссер для актера. Это человек, ведущий за собой актеров, он должен быть примером нравственного человека. Должность художественного руководителя подразумевает создание условий для творческого роста актеров. Он должен способствовать сохранению в коллективе благоприятного морально-психологического климата. Это, к слову, выписка из должностной инструкции художественного руководителя театра. Естественно, обо всем этом в нашей ситуации не может идти и речи.

- А что вы думаете о комментариях людей, которые считают, что девочки «напросились» сами?

Виталий Полозов: - Это дети, 17 лет, рядом с ними педагог, художественный руководитель театра. И не они пошли к нему поздно вечером в театр – он сам сказал им прийти в это время, обещал дать студентке роль Катерины в «Грозе (!). И обвинять девочек в том, что они сами его спровоцировали, нелепо. Он взрослый мужчина, отвечающий за свои поступки. Это все равно, что я ударю человека в черной кофте, а когда меня спросят, зачем, скажу, не надо было ему надевать черное, меня провоцирует этот цвет.



Игорь Ломанович: - Даже если бы эти девочки пришли сами, напросились, им нет 18 лет. Он это знает. Почему он тогда не вызвал полицию, не позвонил их родителям? Почему вообще возникла ситуация, что эти девочки потом подали на него заявление? Могла бы выйти статья «Зураб Нанобашвили выгнал студенток, заявившихся к нему поздно вечером в театр». И если бы девочки лгали, они бы не рассказали все родителям, не пошли бы проверяться на детекторе лжи.



По слова актеров, обстановку на репетициях в театре тоже нельзя назвать цивилизованной. И это мягко говоря. Например, 6 июня они сидели в гримерке и услышали речь Зураба Нанобашвили, произносимую на повышенных тонах:

- Мораль и профессия – это разные вещи! Набрал дилетантов, вырастил, чтобы они сказали, что я аморальный. Хорошо, убирайтесь отсюда! (ред. - Newsvo прослушал аудиозапись, подтверждающую сказанное).

Зураб Нанобашвили: - Не пришли ко мне с заявлением на увольнение, а решили меня снять с должности. Нет, они не отказываются работать в спектаклях моего авторства, они хотят другого режиссера. Большая часть из этих 12 актеров были заняты в фестивальном спектакле (ред. – речь о спектакле «Земля крови», который должны были показать в июне на фестивале «Голоса истории»), и когда на собрании коллектива я спросил, чего же хотят, они ответили - мы будем работать над спектаклем с другим режиссером. Абсурдность ситуации усиливается тем, что автором постановки являюсь я, и свое авторское право никому передавать не собираюсь.

Актеры: - Мы написали то письмо, потому что режиссер обманул наше доверие к нему. Мы не можем работать с таким человеком. Перед тем, как провести собрание в театре 6 июня, он сначала пытался разъединить нас (ред. – на тех, кто участвует в спектакле «Земля крови», и тех, кто не участвует). Мы сказали, что будем говорить только вместе. После репетиции объявили сбор коллектива. На собрании мы снова подчеркнули, что не «не хотим», а не можем работать с таким режиссером. На собрании Зураб Анзорович никак не пытался урегулировать ситуацию. Он сказал, что обсуждения его моральных качеств на собрании не будет. И стал каждого спрашивать «Ты будешь со мной работать над спектаклем?». Тем, кто ответил «нет», он сказал «Свободны, вышли из зала, я напишу приказ, что вы уволены». Игорь Ломанович: - Причем нам вообще на собрании не дали высказать свое мнение, хотя по трудовому распорядку мы имеем право собираться и делиться своей точкой зрения. Мы имеем право высказываться и о художественной ценности спектакля, но мы никогда этим правом не могли воспользоваться при Зурабе Анзоровиче. Виталий Полозов: - Даже если бы нам сказали, что мы не правы, это был бы диалог. Но его не было. Нам кажется, художественный руководитель должен быть заинтересован в обсуждении в корректной форме. А тут этого не было, он просто сидел и ухмылялся.

Зураб Нанобашвили: - Не буду описывать некрасивые сцены, происходившие на собрании, демонстративное противопоставление 12 актеров всему поддержавшему меня коллективу. Цель была ясна всем: разделение и захват театра. Список тех, кто решил со мной бороться, удивителен даже для меня, хотя, казалось бы, я-то знаю этих ребят лучше всех. Коля Акулов и Дима Бычков, которые играют в большинстве моих спектаклей, Виталий Полозов... Я когда-то привел или принял их в театр, делал для них всё, что мог, был уверен в надежности этого костяка труппы. И с их легкой руки началась травля. Они с удовольствием дают интервью журналисту рейтингового телешоу, тормозят работу театра перед фестивалем, думаю, не остановятся еще долго, пока не удовлетворят амбиции.

Актеры: - Это нелепое заявление о захвате театра. У нас нет ни одного человека в труппе, который бы претендовал на место художественного руководителя. По поводу «удовольствия». Нет никакого удовольствия давать подобного рода интервью. Это омерзительная ситуация, с которой нам пришлось столкнуться. Мы хотим заниматься творчеством, а не этими грязными дрязгами, с которыми мы столкнулись не по нашей вине. Желание выяснить и понять ситуацию не является травлей. Ситуация эта началась с заявления девочек в прокуратуру, не с нас. Мы не являемся авторами статей в СМИ о Зурабе Анзоровиче. Почему обвинения в травле падают на нас, нам абсолютно непонятно.

Дмитрий Бычков в главной роли в спектакле "Земля крови". Фото с репетиции из группы Вологодского драмтеатра в соцсети ВКонтакте.

«Мы не можем заключить сделку с совестью»

Вечером 7 июня актеры считали, что, скорее всего, их уволят, но они все-таки решились написать заявление об отказе работать с Нанобашвили. Они не знали, как можно оставаться равнодушным к произошедшим событиям и продолжать играть, как ни в чем не бывало.

Актеры: - Кто-то в комментариях в интернете писал, что если 12 актеров, играющих основной репертуар театра, уходят, это не может быть просто так. Да, не может. Мы понимали, на что шли. Но мы не можем заключить сделку с совестью. Игорь Ломанович: - Три года назад произошел конфликт на репетиции, я попытался ему вежливо сказать, что он ведет себя нецивилизованно. Он стал кричать, я его попросил не повышать на меня голос. А он после этого ввел в спектакль вместо меня другого актера – без приказа, как положено по трудовому распорядку, не сказав мне. Я его спросил: «Зураб Анзорович, что вы делаете?». На что он мне ответил следующее: - Я репетирую в своем театре. <…> Чо ты как баба кричишь? (ред. – актер в это время говорит очень спокойно) Ты и есть баба, тряпка! <…> Хорошо, что я об тебя ноги не вытираю! Пошел ты на…. (ред. – слово из трех букв) отсюда! (ред. - Newsvo прослушал аудиозапись, подтверждающую сказанное)

После этого случая Игорю Ломановичу не давали ролей ни в одной премьере.

Шесть из двенадцати подписавших письмо – это актеры, занятые в спектакле «Земля крови», который должны были показать в июне на фестивале «Голоса истории». После их письма режиссер, по их словам, заменил их в этом спектакле на других актеров, даже не уведомив, что является нарушением трудового распорядка в театре.

Актеры говорят, что подобное поведение режиссера они наблюдали много лет.

- Как надо сломать себя, свою душу, во что нужно загнать свое состояние, чтобы не замечать происходящего в театре? Да, многие терпят. Мы не смогли, мы не можем в таком состоянии быть искренни на сцене.

Сейчас в соцсетях появились посты с нападками на этих двенадцать актеров, при этом пишущие совсем забыли о том, что скандальная история началась совсем не с актеров, а с заявлений студенток в правоохранительные органы.

- До заявления девочек не было официальной информации о подобных случаях. Мы знали, как он обращался в театре с актерами, но нам бы в ответ справедливо сказали, что если нам не нравится, мы можем уйти. О других пострадавших девушках мы узнали уже после заявлений двух студенток, когда пообщались с другими девушками. А те факты, о которых слышали ранее, у нас не было конкретных данных, а обратиться в правоохранительные органы может только сам пострадавший, - поясняет Игорь Ломанович.

На то, что не только эти двенадцать актеров, но и другие актеры театра, возможно, считали обвинения девочек в адрес их художественного руководителя небезосновательными, косвенно указывает и тот факт, что петиция в поддержку режиссера появилась в интернете только 9 июня, то есть спустя почти две недели после появления первых сканадальных новостей и после того, как стало известно об отказе в возбуждении уголовного дела. Не сразу, не тогда, когда стало известно о заявлении в правоохранительные органы и когда в СМИ появились многочисленные новости о происходящем. Не как в случае с режиссером Кириллом Сребренниковым, в квартире которого 23 мая 2017 был проведен обыск в рамках дела о хищении, после чего в тот же день актеры театра “Гоголь-центр”, которым он руководит, написали открытое письмо в его поддержку. Написали сразу же, потому что не сомневались.

Наверное, в Вологде еще долго будут обсуждать эту историю, будут разные точки зрения. Но все-таки не стоит забывать, что главные герои в этом спектакле - не актеры драмтеатра.