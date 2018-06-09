В Грязовецком районе прокуратура обязала местных чиновников отремонтировать памятники воинам, погибшим в годы ВОВ

Памятники погибшим воинам Великой Отечественной войны в Грязовецком районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Проверка показала, что мемориалы, расположенные на территории Юровского, Ростиловского, Вохтожского, Грязовецкого поселений не были приведены в порядок.

- Мемориальные сооружения на момент проверки имели отслоения штукатурки, красочного покрытия, сколы и трещины, - сообщает областная прокуратура.

Между тем, согласно закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ответственность за ремонт и техническое содержание воинских захоронений, а также памятников местного значения возлагается на органы местного самоуправления.

В адрес глав поселений прокуратурой были внесены представления об устранении нарушений, они рассмотрены и удовлетворены. Сейчас все памятники приведены в надлежащее состояние.