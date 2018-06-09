В Череповце спасли 17-летнего рыбака, пропавшего на реке Молога

09.06.2018 [Происшествия]

В Череповце спасатели всю ночь искали 17-летнего подростка, который уплыл на лодке рыбачить на реку Молога и пропал.

Инцидент произошел сегодня ночью недалеко от деревни Красный двор Николо-Раменского сельского поселения. В 23:40 в спасательную службу Череповца поступило сообщение о том, что около шести часов вечера подросток отправился на лодке рыбачить со спиннингом на реку Молога и не вернулся. Мобильный телефон пропавший не взял.

- Найти лодку удалось около 4 утра в 2,5 км от места, где подросток рыбачил. Молодой человек дремал в лодке, одежда была сырая. Хорошо, что он не успел переохладиться. На винт лодки намоталась рыбацкая сеть. Самостоятельно снять подросток ее не смог. На место выехали трое спасателей на двух катерах. Найти подростка удалось только около 4 утра, - рассказал начальник спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Подростка отогрели и передали родственникам.

 

Тэги: пропал подросток, рыбак, спасли
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