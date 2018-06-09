Вологодский драмтеатр отменил премьеру спектакля «Земля крови»

Спектакль «Земля крови» Вологодского драмтеатра, премьера которого должна была состояться в рамках театрального фестиваля «Голоса истории», отменен. Как пояснили Newsvo в приемной театра, купленные билеты можно вернуть через те кассы, в которых они приобретались.

О том, будет ли театр играть остальные спектакли Зураба Нанобашвили, станет известно позднее.

Напомним, вчера областной департамент культуры расторгнул трудовой договор с художественным руководителем Вологодского драмтеатра. В мае две студентки областного колледжа искусств (ред. - обеим на тот момент было 17 лет) обвинили Зураба Нанобашвили в сексуальных домогательствах, написав заявление в прокуратуру области. По их словам, режиссер пригласил их на репетицию поздно вечером в апреле этого года, где непристойно к ним приставал.

В следственном управлении СК РФ по Вологодской области вынесли отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Зураба Нанобашвили. Сам факт произошедшего с девушками правоохранительные органы не оспаривают, но в качестве причины отказа в возбуждении дела указывают на то, что в России не предусмотрена ответственность за развратные деяния по отношению к девушкам 16 лет и старше.