В Череповце суд на 10 тысяч рублей оштрафовал школьника, оскорбившего полицейского в интернете

09.06.2018 [Происшествия]

Череповецкого школьника, написавшего оскорбительный комментарий к фотографии полицейского в интернете, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него прекращено.

Напомним, 12 января 2018 года 17-летний юноша , ученик 11 класса, на одном из сайтов обнаружил фото незнакомой ему женщины-инспектора отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Череповцу в форме.

- После чего умышленно, для свободного обозрения разместил под снимком свой комментарий с оскорблением в адрес женщины как сотрудника полиции, исполняющего должностные обязанности. Своими действиями несовершеннолетний унизил честь и достоинство представителя власти, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По обращению женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). В ходе расследования подросток признался в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Им было подано ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

- В связи с тем, что преступление небольшой тяжести подросток совершил впервые и загладил перед потерпевшей причиненный им вред, суд постановил прекратить уголовное дело в отношении подсудимого, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: полиция, оскорбление представителя власти, Интернет, подростки
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