Выставка антикварных кукол начала XX века откроется в Вологде

Выставка «Старинные вещи уйти не спешат» откроется в художественном отделе Вологодского музея-заповедника 14 июня. Она объединит в себе две коллекции: по соседству с элементами северного народного костюма расположится европейская кукла начала XX века.

Основу выставки составят предметы из личного собрания Александра Гулько. В первую очередь, это женские и девичьи головные уборы, созданные в технике золотного шитья и украшенные стеклом, жемчугом, перламутровыми плашками. Пояса, платки, вышивка и различные украшения, которые также можно увидеть в зале, в прошлых веках могли себе позволить только обеспеченные люди. Все экспонаты представляют костюмы XVIII – XIX веков Вологодской, Олонецкой, Новгородской и Архангельской губерний.

Со многими экспонатами выставки работала художник-реставратор по тканям Дарья Петрова:

«Предметы были с самыми разными дефектами. На некоторых из них я попробовала современную технологию очистки ультразвуком. Это касается головных уборов, вышитых серебром с позолотой: они окислились, почернели. Но сейчас они вновь выглядят по-праздничному».

Небольшая часть выставки познакомит посетителей с антикварной куклой 1900 – 1930-х годов из коллекции дочери Александра – Виктории Гулько. В основном это куклы немецкого фабричного производства.

Работа выставки продлится до 28 октября, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника. Возрастное ограничение: 6+.