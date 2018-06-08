Вологжанина, жестоко избившего свою подругу 8 марта, приговорили к 7 годам колонии

В Вологде вынесли приговор 31-летнему мужчине, который жестоко избил свою девушку, будучи пьяным. Инцидент произошел ночью 8 марта 2018 года на улице Щетинина.

- Следствием и судом установлено, что ночью 8 марта 2017 года на улице Щетинина г. Вологды между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 22-летней девушкой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина подошел к подруге и с силой нанес ей множественные удары кулаками по голове, а когда она упала на землю, продолжил жестоко избивать ногами, причинив открытую черепно-мозговую травму, которая по признаку опасности для жизни человека, повлекла за собой тяжкий вред здоровью, - сообщает региональное управление следственного комитета.

О происходящем в полицию сообщил житель близлежащего дома. Увидев полицейских, обвиняемый попытался скрыться, но был задержан. Девушке оказали медицинскую помощь. Следователи отмечают, что довести до конца свои действия, направленные на убийство потерпевшей, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 2 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему присоединено наказание, не отбытое по предыдущему приговору за вождение в нетрезвом виде – лишение права управления транспортными средствами сроком на 11 месяцев 14 дней.