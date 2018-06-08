В Великом Устюге установили скульптуру Маруси Климовой

В Великом Устюге установили скульптуру героини песни «Мурка» - Маруси Климовой. Об этом сегодня на своей страничке в соцести написал местный предприниматель Виктор Чучин:

- Планируется установить подсветку и звучание песни «Мурка» при срабатывании датчика на движении людей.

Новый арт-объект появился на улице Борки районного центра возле торгового павильона предпринимателя в виде бочки. В нем продают пиво и снеки. Рядом расположено также кованое «Райское дерево» - подарок бизнесмена городу на 870-летие.

Известно, что Маруся Климова, она же Мария Прокопьевна Климова, родилась в 1897 году в Великом Устюге, работала в Московском уголовном розыске, была агентом под прикрытием. Некоторые считают песню «Мурка», зашифрованным рассказом о секретном задании Маруси.