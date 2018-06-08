Худрука Вологодского драматического театра Зураба Нанобашвили уволили

08.06.2018 [Общество]

Художественный руководитель Вологодского государственного драматического театра Зураб Нанобашвили 8 июня покидает свой пост. Такое решение принял учредитель театра - департамент культуры и туризма области.     

«В соответствии с нормами Трудового кодекса, а также условиями трудового договора, заключенного департаментом культуры и туризма Вологодской области с художественным руководителем Вологодского государственного драматического театра Зурабом Анзоровичем Нанобашвили, департаментом как учредителем принято решение о расторжении трудового договора по пункту 2 статьи 278  Трудового кодекса», - пояснил и.о. начальника департамента культуры и туризма Дмитрий Климанов.

Исполняющим обязанности художественного руководителя театра назначен Александр Кирпичев, заместитель Зураба Нанобашвили.

Напомним, в мае две студентки областного колледжа искусств (ред. - обеим на тот момент было 17 лет) обвинили Зураба Нанобашвили в сексуальных домогательствах, написав заявление в прокуратуру области. По их словам, режиссер пригласил их на репетицию поздно вечером в апреле этого года, где непристойно к ним приставал.

В следственном управлении СК РФ по Вологодской области вынесли отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Зураба Нанобашвили. Сам факт произошедшего с девушками правоохранительные органы не оспаривают, но в качестве причины отказа в возбуждении дела указывают на то, что в России не предусмотрена ответственность за развратные деяния по отношению к девушкам 16 лет и старше.

Тэги: театр, Нанобашвили
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