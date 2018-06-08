В Череповце перед визитом патриарха Кирилла разместили огромный баннер с его фото на фасаде девятиэтажки

08.06.2018 [Общество]

В Череповце на фасаде девятиэтажки под №1 по улице командарма Белова разместили огромный баннер с фотографией и цитатой патриарха Кирилла. По странному совпадению, баннер разместили на доме, стоящем рядом с церковью, которую 16 июня посетит патриарх.

Скриншот с Яндекс-карт.

- Наша совместная жизнь, наше общее служение Богу есть величайшая сила, которая объединяет весь народ, - гласит надпись на баннере.

Череповчанка Наталья рассказала Newsvo, что перед тем, как разместить баннер, управляющая компания «Жилремстрой» спрашивала разрешения у жильцов, проводилось голосование. Однако получить подтверждение того, что большинство жителей высказались "за", нам не удалось. В управляющей компании отвечать на этот вопрос почему-то не захотели.

Примечательно, что управляющая компания находится в том же доме, где размещен баннер.

Начальник ЖЭУ №2 «Жилремстроя» Елена Кузнецова удивилась, почему журналиста заинтересовал этот вопрос в принципе.

-  У меня баннеров висит с десяток на домах, и вы почему-то не интересуетесь другим баннером, давайте другой вопрос!

- Дело в том, что баннер очень большой, он занимает почти весь фасад, с портретом патриарха Кирилла.

- А вы знаете, по какому поводу? А чем патриарх отличается от другой информации? Вопрос меня удивил, потому что у меня висит с десяток баннеров, вы ни разу не позвонили, не поинтересовались. Тут идет в честь празднования дня святых вологодских, а по поводу ответа на ваш вопрос – юристы, Красная, 3Б (ред. - головной офис компании «Жилремстрой» в Череповце).

Елена Кузнецова предложила корреспонденту Newsvo приехать из Володы в офис компании на Красной, 3б в Череповце и поговорить с юристами УК лично, «посмотреть документы». Номер телефона, по которому можно было бы связаться с юристами, нам так и не дали.

Кто заказал размещение баннера, не известно.

Патриарх Кирилл посетит Череповец 16 июня в рамках своего визита в Вологодскую область. Ожидается, что он проведет божественную литургию перед Кафедральным собором преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. В воскресенье, 17 июня, на соборной площади Вологды будет отслужена божественная литургия. 17 июня патриарх встретится с губернатором Олегом Кувшинниковым и посетит Спасо-Прилуцкий монастырь.

Справка

Для размещения рекламы на жилом доме необходимо, чтобы за это проголосовало не менее двух третей от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Решение общего собрания оформляется протоколом (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

Заключает договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций лицо, уполномоченное на его заключение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 5 ст. 19 Закона N 38-ФЗ).

UPD: После публикации этой новости читатели сообщили Newsvo, что аналогичные баннеры появляются и в Вологде. Вот этот расположен у остановки общественного транспорта в микрорайоне ПЗ.

Тэги: ЖКХ, церковь
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