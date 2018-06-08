Вологжанка ищет родителей найденному утенку

08.06.2018 [Общество]

Накануне вологжанка Людмила Телицына разместила в соцсети ВКонтакте пост, в котором спрашивает вологжан, как помочь найденному утенку. Она пыталась найти гнездо, из которого убежал птенец, но не смогла.

- Птенец шустрый, попытались пристроить к другой стае, селезни его не приняли, стали топить. Погода не радует, холодно, дождь. Малыш у нас дома. Поел чуток хлеба, сейчас спит. Чем его еще кормить, кто знает и как его спасти? Завтра попробуем снова найти ему маму или стаю с птенцами, - пишет Людмила.

На ее пост откликнулось много неравнодушных вологжан. В комментариях появились советы по питанию птенца и по поиску новой мамы для утенка. Людмила поблагодарила всех и рассказала, как новый «постоялец» провел ночь.

- Спасибо всем. Малыш всю ночь спал. С 5 до 6.утра он не спал, свист стоял на всю квартиру, а у нас же еще кошка, дак вдвоем завывали. Попил он воды. Сварили перловки ,с водой чуть-чуть набил клювик. Сейчас спит. Дождь на улице. Мамочки утки все опять наверняка в гнездах.

 

Тэги: утенок
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