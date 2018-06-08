Вологжанка ищет родителей найденному утенку

Накануне вологжанка Людмила Телицына разместила в соцсети ВКонтакте пост, в котором спрашивает вологжан, как помочь найденному утенку. Она пыталась найти гнездо, из которого убежал птенец, но не смогла.

- Птенец шустрый, попытались пристроить к другой стае, селезни его не приняли, стали топить. Погода не радует, холодно, дождь. Малыш у нас дома. Поел чуток хлеба, сейчас спит. Чем его еще кормить, кто знает и как его спасти? Завтра попробуем снова найти ему маму или стаю с птенцами, - пишет Людмила.

На ее пост откликнулось много неравнодушных вологжан. В комментариях появились советы по питанию птенца и по поиску новой мамы для утенка. Людмила поблагодарила всех и рассказала, как новый «постоялец» провел ночь.