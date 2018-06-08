Военнослужащий из Вологды пострадал во время взрыва на полигоне Минобороны в Ленинградской области

08.06.2018 [Происшествия]

21-летний военнослужащий из Вологды пострадал во время взрыва на полигоне Минобороны в Ленинградской области. Инцидент произошел вечером 6 июня на полигоне «Туганы» в 20 километрах от Кингисеппа.

Всего, по данным 47news.ru, в результате взрыва пострадали три человека. Одному из них, 28-летнему военнослужащему, оторвало кисть правой руки. Известно, что он из Воронежской области.

- Ещё один пострадавший, 19-летний боец из Пензенской области, получил осколочные ранения. Его состояние тяжёлое, но стабильное. Третий, 21-летний военнослужащий из Вологды, получил относительно лёгкие травмы, - сообщает издание.

В пресс-службе Западного военного округа журналистам сообщили, что военнослужащие получили ранения «в ходе обеспечения мероприятий боевой подготовки на военном полигоне в Ленинградской области, в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте».

«По данному факту командованием части проводится проверка", - сообщили в ЗВО.

Тэги: военные, солдаты, взрыв
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