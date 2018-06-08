В Вологде снова объявили аукцион на ремонт Каменного моста

08.06.2018 [Общество]

В Вологде снова ищут подрядчика на ремонт Каменного моста. Начальная (максимальная) цена аукциона, который 25 мая объявила городская администрация, - 20,9 млн рублей. Заявки на участие принимают до 9 июня.

Строительная организация, которая займется обновлением пешеходного сооружения, будет известна 18 июня. В конце июня, после подписания договора с подрядчиком, начнутся строительные работы.

Напомним, в прошлом году городские власти уже проводили аукцион на ремонт Каменного моста с такой же начальной ценой, но тогда в нем не приняла участие ни одна фирма.

Каменный мост – один из объектов, который обсуждался в ходе апрельского архитектурно-градостроительного совета. Сооружение, построенное в конце XVIII века, требует срочного ремонта.

Объект планируется восстановить в первоначальном виде. В ходе реконструкции будет усилен свод моста, отреставрирована кладка, фасады, также будет проведен капитальный ремонт фундаментов, сводов арок, проезда. Также будут убраны кирпичные стены по обе стороны моста, что откроет историческое кованое ограждение, которое сейчас находится за кирпичной кладкой, и вид на берега реки Золотухи.

Тэги: каменный мост
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