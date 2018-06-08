В Вологде приставы закрыли холодный цех в цыганском ресторане

08.06.2018 [Общество]

В Вологде приставы на 30 суток приостановили деятельность холодного цеха в ресторане «Перекати-поле» на улице Чернышевского. Причина – несоблюдение санитарных требований и норм.

- В ходе проведенной проверки сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора установили, что в производственном помещении ресторана — холодном цехе, приготовление и порционирование холодных закусок осуществлялось не в должном температурном режиме. Кроме того, специалисты отметили отсутствие столов с охлаждаемой рабочей поверхностью, что является нарушением Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания...», - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Между тем, по требованиям СанПиН порционирование готовых блюд и холодных закусок должно производиться в помещении с температурой воздуха не выше +16С, на специальных столах с охлаждаемой рабочей поверхностью.  Поскольку выявленные нарушения создают угрозу здоровью гостей ресторана, суд постановил приостановить деятельность данного цеха.

Как только решение суда вступило в законную силу, работники отдела судебных приставов по  Вологде №1 выехали по адресу ресторана и произвели исполнительные действия по приостановлению работы холодного цеха на 30 суток. За это время владельцы ресторана должны устранить выявленные нарушения.

Тэги: продукты. рестораны, нарушения
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