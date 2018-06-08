В Вологде волонтеры покрасят дом Засецких

Вологжан приглашают на «строительный пикник»: 12 июня волонтеры отшкурят, а затем покрасят фасады памятника архитектуры XVIII века – дома Засецких на улице Ленинградской, 12.

По данным пресс-службы городской администрации, в акции примут участие более 100 волонтеров, градозащитников, представителей студенческих отрядов.

- Вологда привлекает туристов в первую очередь объектами деревянного зодчества. Но есть памятники, сохранность которых вызывает опасения. В частности, таковым является и памятник федерального значения Дом Засецких на улице Ленинградской. Федерального финансирования не предусмотрено, Потому возможностей для реставрации сейчас нет. Но есть неравнодушные, инициативные вологжане, которые своими силами готовы навести порядок с памятником архитектуры, - говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

По его словам, в ближайшее время и другие знаковые исторические здания города будут осмотрены, их будут приводить в порядок «параллельно обращаясь за поддержкой на федеральный уровень».

Дом Засецких был построен в конце XVIII века. Это старейшее сохранившееся деревянное здание в Вологде. В особняке с мезонином и портиком жил Алексей Засецкий – вологодский краевед, написавший первую книгу о городе.

Присоединиться к строительному пикнику 12 июня могут все желающие. Сбор волонтеров в 9.00, работы начнутся в 10.00. Добровольцы отшкурят, а затем покрасят фасады здания, подобрав краску строго в тон существующему цвету. Краску, кисти, перчатки организаторы предоставят. Работать молодежь будет под руководством команды реставраторов и с разрешения областного Комитета по охране памятников, который сейчас готовит необходимые документы. Завершит акцию субботник на территории и музыкальный пикник.