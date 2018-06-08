В Вологодской области будут судить врача-рентгенолога, по вине которого погибла 54-летняя пациентка

08.06.2018 [Происшествия]

В Вологодской области 31-летний врач-рентгенолог одной из районных больниц предстанет перед судом. Во время исследования мужчина ввел одной из своих пациенток препарат, на который у женщины была аллергия. В итоге пострадавшая скончалась от анафилактического шока.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, 7 февраля 2017 года на хирургическое отделение районной больницы поступила 54-летняя женщина с жалобами на боли в спине, ей был выставлен диагноз и назначено лечение. На следующий день обвиняемый, как врач-рентгенолог, должен был провести процедуру экскреторной урографии. Это один из методов исследования мочевыводящих путей, основанный на способности почки выделять определенные рентгеноконтрастные вещества, введенные в организм. В результате на рентгенограммах получается изображение почек и мочевых путей.

Мужчина провел опрос больной, изучил ее обзорный рентгеновский снимок и историю болезни, и выяснил, что у пациентки есть аллергия на вводимое при этой процедуре лекарство.

- Однако обвиняемый не провел предварительную медикаментозную подготовку больного к медицинскому вмешательству, необходимую для максимального снижения риска возникновения анафилактической реакции, и не дал рекомендаций ее лечащему врачу. В отсутствие в больнице врача-реаниматолога проведение процедуры он не отменил, хотя показаний к экстренному ее проведению не имелось. Во время введения препарата женщина стала кашлять. Врач на возможное проявление аллергической реакции не отреагировал, дал указание продолжать введение пациентке препарата полностью в назначенной дозе, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После процедуры мужчина покинул помещение рентген-кабинета, оставив пациентку без наблюдения. Вскоре состояние женщины резко ухудшилось, о чем сообщили обвиняемому, но он, несмотря на очевидность наступления у пациентки аллергической реакции, медицинскую помощь ей не оказал, не ввел необходимый в таких случаях адреналин.  

- Вместо этого рентгенолог вызвал врача-терапевта и лечащего врача, в обязанности которых, согласно заключению эксперта, оказание медицинской помощи пациентке при ухудшении состояния здоровья после введения рентгеноконтрастных веществ не входит, обвиняемый самоустранился от проведения реанимационных мероприятий и оказания медицинской помощи больной. Кабинет он покинул, не предупредив врача-терапевта об аллергии у женщины, - отмечают следователи.

 В итоге от анафилактического шока больная скончалась. 2 марта 2017 года в отношении врача возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следствие длилось около года из-за длительности проведения экспертиз, в данный момент оно завершено, дело передано в суд.

Тэги: рентген
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В Вологодской области будут судить врача-рентгенолога, по вине которого погибла 54-летняя пациентка

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