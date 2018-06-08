В Вологде отказались возбуждать уголовное дело в отношении режиссера Зураба Нанобашвили

В следственном управлении СК РФ по Вологодской области вынесли отказ в возбуждении уголовного дела в отношении художественного руководителя драмтеатра Зураба Нанобашвили.

Сам факт произошедшего с девушками правоохранительные органы не оспаривают. Но в качестве причины отказа в возбуждении дела указывают на то, что в России не предусмотрена ответственность за развратные деяния по отношению к девушкам 16 лет и старше.

- В ходе доследственной проверки установлено, что деяния мужчины формально подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, однако, состав данного преступления отсутствует, так как на момент совершения указанных действий девушки достигли 16-летнего возраста. Уголовная ответственность, предусмотренная ст. 135 УК РФ наступает в случае совершения развратных действий лицом, достигшим 18-летнего возраста к лицу, не достигшему 16-летнего возраста. В связи с требованиями уголовного законодательства, региональным управлением Следственного комитета России принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи отсутствием в его действиях составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК РФ, - сообщили в региональном следственном управлении.

В ведомстве отметили, что пострадавшие могут требовать возмещения ущерба только в рамках гражданско-правового поля.

Напомним, в мае две студентки областного колледжа искусств (ред. - обеим на тот момент было 17 лет) обвинили Зураба Нанобашвили сексуальных домогательствах, написав заявление в прокуратуру области. По их словам, режиссер пригласил их на репетицию поздно вечером в апреле этого года, где непристойно к ним приставал.

Папа одной из девушек, Виктор, рассказал Newsvo, что они будут оспаривать принятое в следственном управлении решение: