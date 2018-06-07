Вологодские депутаты предлагают ужесточить наказание за нелегальные перевозки пассажиров

07.06.2018 [Общество]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предлагают ужесточить наказание за нелегальные перевозки пассажиров без лицензии. Свою инициативу они представили сегодня в Санкт-Петербурге на 54-ой Конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада. В ее мероприятиях приняли участие председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, депутаты Лариса Кожевина, Денис Долженко и Георгий Шевцов.

По словам Андрея Луценко, идея разработки инициативы связана  в том числе со статистикой ДТП:

 «По вине нелегальных перевозчиков происходит большое количество происшествий, многие из них - с большим количеством жертв. Аварии происходят по всей стране, не только в Вологодской области. Мы видим, что зачастую водители работают на износ, не соблюдая режим труда и отдыха. Это значит, что сфера нуждается в законодательном регулировании».

Кроме того, нелегальный перевозчик «невидим» для налоговых органов, а технический осмотр транспорта зачастую не проводится должным образом. Действенной мерой по сокращению нелегальных перевозок может стать ужесточение ответственности за правонарушения в этой сфере.

Сегодня нелегальные перевозчики за незаконную предпринимательскую деятельность и работу без лицензии наказываются штрафами от пятисот рублей до двух тысяч рублей. Депутаты предложили внести изменения в главу 12 КоАП. Если инициативу поддержат депутаты Государственной Думы, то за  перевозку пассажиров и багажа без специального разрешения штраф для гражданина составит пять тысяч рублей, для должностных лиц -  20 тысяч  рублей, для юридических лиц – 500 тысяч рублей. Депутаты Северо-Запада поддержали эту инициативу и приняли решение направить ее в Совет законодателей.

Андрей Луценко также напомнил, что в ноябре следующего года исполнится 25 лет  Парламентской ассоциации Северо-Запада:

«Она была создана по инициативе вологодских законодателей, а ее первым руководителем был председатель Законодательного Собрания Геннадий Хрипель. Сегодня мы видим, что ПАСЗР востребована, здесь рассматривается достаточно много инициатив - это предложения регионов по изменению федерального законодательства. Жизнь показала необходимость и востребованность Ассоциации, уверен, что ее работа будет продолжаться».

На заседании Президиума было принято решение провести юбилейные мероприятия в Вологде, куда в ноябре 2019 года приедут все руководители законодательных органов Северо-Запада.

Тэги: ЗСО
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