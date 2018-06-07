В Вологде памятник архитектуры XIX века продали за 3,5 миллиона рублей

Памятник архитектуры XIX века на Воровского, 6 был продан за 3,5 миллиона рублей. Его купило ООО «Север-лес».

Дом на Воровского, 6 был перенесен с улицы Кирова. Это одноэтажный особняк XIX века, выстроенный в стиле ампир с четырьмя колоннами на центральной части фасада.

Покупатель должен будет сохранять памятник, этот пункт прописан в договоре купли-продажи. Также фирма обязана использовать земельный участок у дома в соответствии с режимом использования территорий объектов культурного наследия. Отметим, что весь земельный участок, на котором стоит дом, находится в водоохраной зоне.

Год назад эта же фирма приобрела у администрации Вологды нежилое помещение подвала площадью 127,3 квадратных метра в доме № 6 на улице Мира. Сумма сделки составила 1,1 млн рублей. Здание также является объектом культурного наследия федерального значения, подвал был продан с обременением.