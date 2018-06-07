Футбольная команда "4 сада" из Вологды обыграла соперников из Рыбинска
07.06.2018 [Спорт]
Накануне в матче третьего тура первенства "Золотое кольцо" среди любительских команд третьей лиги вологодский клуб "4 сада" принимал МФК "Рыбинск".
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Вологды. Дважды в этом матче у вологжан забил гол Алексей Антонов, который возглавил гонку бомбардиров первенства, ещё один гол на счету Егора Калинина.
В следующем туре, 13 июня, "4 сада" на выезде сыграет против СШОР из Тверской области, в этот же день ФК "Череповец", который пропускал этот тур, примет кировский "Факел".
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