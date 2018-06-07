Приемные комиссии ВоГУ будут принимать заявления от абитуриентов в районах области

07.06.2018 [Общество]

Приемные комиссии Вологодского госуниверситета выедут в районы, чтобы принять заявления от абитуриентов.

- Работа кустовых приемных комиссий будет организована в Кириллове, Соколе, Харовске, Великом Устюге, Грязовце, Тотьме, Вытегре. Абитуриенты и их родители смогут пообщаться с деканами факультетов и узнать все об учебных планах и инфраструктуре вуза, - сообщает сайт ВоГУ.

В 2018 году в Вологодском государственном университете будет осуществляться набор на 1167 бюджетных мест. Прием документов начнется с 20 июня 2018 года.

Подробную информацию о графике работы выездных приемных комиссий, направлениях подготовки, формах обучения, а также список документов, необходимых для поступления, можно узнать на сайте ВоГУ.

Тэги: вузы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прощание с актером Тимуром Миргалимовым пройдет 6 июня в ТЮЗе
Актер ТЮЗа Тимур Миргалимов найден погибшим в своей комнате в Вологде
В Устюжне депутат "Единой России" задержан за распространение порнографии
Областное правительство не выделит деньги на реконструкцию Красного моста в Вологде
В Вологде с 1 июня отменили скидку на проезд по зеленым карточкам в автобусах частников
На ремонт Красного моста в Вологде выделили в три раза меньше денег, чем планировалось
В Вологде на реставрации гостиницы «Пассаж» и на стройке на месте "Лукоморья" работали нелегальные мигранты
Фирма «Шалаевский и партнеры» подозревает «Презентационно-сервисный центр Вологодской области» в подделке документов
Срок гарантии на дом в Прилуках, с которого ветром сорвало обшивку, уже вышел
В Череповце перевернулась инкассаторская машина Банка России
06.06.2018 [Общество]

На строительство нового здания суда в Череповце выделят более 300 млн рублей

1133
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские депутаты предлагают ужесточить наказание за нелегальные перевозки пассажиров
В Вологде памятник архитектуры XIX века продали за 3,5 миллиона рублей
Футбольная команда "4 сада" из Вологды обыграла соперников из Рыбинска
Приемные комиссии ВоГУ будут принимать заявления от абитуриентов в районах области
Здание для картинной галереи в Вологде будет реконструировать ярославская фирма «Капиталгруппстрой»
Жителям Вологды предлагают посмотреть на вечерний город с колокольни Софийского собора
В Череповце закрытый бордель продолжает работу под другой вывеской
 
06.06.2018 [Общество]

Испорченный отпуск: вологжане рассказали, как оплатили отдых в Абхазии на лже-сайтах

2620
0
07.06.2018 [БлогоVO]

Как хотел Тимур

372
0
07.06.2018 [Обзор Прессы]

Что стало с теми, кто звонил Путину на "прямую линию"

105
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика