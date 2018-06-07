Приемные комиссии ВоГУ будут принимать заявления от абитуриентов в районах области
07.06.2018 [Общество]
Приемные комиссии Вологодского госуниверситета выедут в районы, чтобы принять заявления от абитуриентов.
- Работа кустовых приемных комиссий будет организована в Кириллове, Соколе, Харовске, Великом Устюге, Грязовце, Тотьме, Вытегре. Абитуриенты и их родители смогут пообщаться с деканами факультетов и узнать все об учебных планах и инфраструктуре вуза, - сообщает сайт ВоГУ.
В 2018 году в Вологодском государственном университете будет осуществляться набор на 1167 бюджетных мест. Прием документов начнется с 20 июня 2018 года.
Подробную информацию о графике работы выездных приемных комиссий, направлениях подготовки, формах обучения, а также список документов, необходимых для поступления, можно узнать на сайте ВоГУ.
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