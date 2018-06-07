Здание для картинной галереи в Вологде будет реконструировать ярославская фирма «Капиталгруппстрой»

Аукцион на реконструкцию здания для областной картинной галереи на Мира, 34 в Вологде выиграла ярославская компания «Капиталгруппстрой». Контракт на 83,8 млн рублей областные власти заключили с фирмой в конце мая.

В документах закупки говорится, что за эти деньги необходимо будет провести перепланировку имеющихся помещений с первого по пятый этаж «с переходом от коридорно-кабинетной на анфиладно-зальную систему». Кроме того, по проекту, снаружи к зданию пристроят лифт.

В обязанности подрядчика также, согласно техзаданию, входит изготовление (приобретение) необходимого музейного оборудования для хранения и экспонирования произведений изобразительного искусства и профильных музейных материалов, а также «создание нормативных условий безопасности и сохранности произведений изобразительного искусства».

Предполагается, что после реконструкции здание сможет принимать до 80 посетителей одновременно, а в сутки – около 400 человек. Все работы, по условиям контракта, должны быть выполнены к 1 декабря 2018 года.

Напомним, сроки переезда картинной галереи в новое здание уже переносились несколько раз. В 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте-апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. Потом сроки разработки проекта перенесли на осень 2016 года, а переезд картинной галереи – на лето 2017 года.

Весной 2017 года начальник департамента культуры Владимир Осиповский заявил, что картинная галерея сможет переехать в новое здание не раньше конца 2018 года.

ООО «Капиталгруппстрой» было создано в марте 2014 года, зарегистрировано в Ярославле, директор – Сизов Андрей Вячеславович. Основной вид деятельности, согласно данным сайта налоговой службы, «разборка и снос зданий», однако в перечне из двадцати дополнительных также есть «работы строительные прочие» и «строительство жилых и нежилых зданий».