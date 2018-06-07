Жителям Вологды предлагают посмотреть на вечерний город с колокольни Софийского собора

Вологжане и гости города смогут полюбоваться панорамой города в сумеречное время. Музей-заповедник объявляет об акции «Огни вечерней Вологды».

- Первый подъём состоится уже 7 июня с 22:00 до 23:00. Для тех, кто хочет узнать историю колокольни и ближе познакомиться с её архитектурными особенностями, в 22:00 и 22:30 будут проводиться экскурсии., - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Время работы кассы: 22:00 – 22:45. Стоимость: взрослый билет – 300 рублей, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) – 200 рублей.

Колокольня Софийского собора – одно из самых высоких зданий города (78,5 м). Изначально колокольня, построенная в начале XVII века, была деревянной с шатровым верхом. В середине века ее заменили каменной, столпообразной, также восьмиугольной колокольней, с шатровым каменным верхом, увенчанным небольшой главкой, причем материалом для строительства употреблялся запас камня, сделанный Иваном Грозным для постройки Вологодского Кремля.