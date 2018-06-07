В Череповце закрытый бордель продолжает работу под другой вывеской

В Череповце суд вынес приговор трем женщинам, организовавшим бордель под вывеской массажного салона. Притон «INFINITY», как следует из материалов дела, работал на улице Краснодонцев с 3 июля по 2 ноября 2017 года.

- Подсудимые Андреева, Маркина и Анисимова, действуя из корыстных побуждений, объединились в преступную группу и создали на территории Череповца притон по оказанию услуг сексуального характера под видом массажного салона. Девушки распределили между собой роли по управлению салоном: кто-то проводил «кастинг» нанимаемых работников, кто-то размещал объявления об интимных услугах в сети «Интернет», кто-то отвечал на телефонные звонки клиентов и фактически выполнял обязанности администратора, - сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.

Как сообщили Newsvo в пресс-службе суда, череповчанки активно продвигали свой «бизнес»: давали рекламу в местном журнале «Глянец», арендовали рекламные щиты, размещали сообщения о своем салоне в лифтах жилых домов.

В ноябре 2017 года незаконная деятельность притона была пресечена полицейскими. На организаторов притона завели уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

Девушки полностью признали свою вину, суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления: подсудимой Андреевой - 2 года, подсудимой Анисимовой – 1 год 6 месяцев, подсудимой Маркиной – 1 год.

При этом для каждой из осужденных установлен испытательный срок, в течение которого они должны будут доказывать возможность своего исправления без изоляции от общества.

Примечательно, что после того, как «INFINITY» закрыли, в его группе в соцсети появилось сообщение о том, что теперь его "мастера" работают в другом "массажном салоне":

То есть, по сути, работа салона продолжается, просто под другой вывеской и в другом месте.