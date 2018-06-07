Певица Глюк’оZа выступит на празднике народной культуры в Чагодощенском районе

07.06.2018 [Культура]

Народный праздник «Русская душа» пройдет 16 июня на берегу Синичьего озера в деревне Пустынь Чагодощенского района в рамках проекта Вологодской области «Деревня – душа России».

Праздничную программу откроет утренняя литургия в храме святых апостолов Петра и Павла и выступления местных мастеров колокольного звона.

На главной сцене в деревне Пустынь выступят лучшие коллективы художественной самодеятельности района. Для гостей праздника, одетых в народные наряды, впервые будет проведена акция «Русский образ. Онлайн». Среди ее участников будут разыграны ценные призы.

На празднике будет работать «Аллея мастеров» с мастер-классами и продажей сувениров. Здесь установят торговые и развлекательные ряды. На берегу озера Синичье на площадке «Краски души» можно будет понаблюдать за работой художников и сделать собственные зарисовки.

На площадке «Русские забавы» все желающие смогут поиграть в традиционные народные игры, как «Бой петухов», «Золотые ворота» и лапта.

Гостей праздника ждут выставка-дегустация традиционных народных блюд «Чагодощенская кладовая» и интерактивная программа со сказочными героями «Жила-была сказка».

Завершит программу праздника гала-концерт, на котором выступят приезжие звезды - хор Афонского Подворья из Санкт-Петербурга, группа «Dedoox» и дуэт «EtnoZapil», акробаты «Duo Inspiration» из студии Руслана Коваленко, участница шоу «Голос. Дети» Алия Еникеева, московское женское трио «Folkbeat», исполняющее как оригинальные композиции, так и настоящие народные песни. Специальный гость праздника - российская поп-певица, актриса кино и телеведущая Глюк’оZа.

Для православных паломников будет организован бесплатный проезд в Пустынь и питание. Для желающих посетить вечерний концерт запланирован коммерческий рейс из Чагоды и обратно.

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